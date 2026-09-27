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Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F

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Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - фото 1
Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - фото 2
Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коннектор
Тип товара
коннекторы
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - фото 1
  • Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - фото 2
  • Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
Коннектор
Тип товара
коннекторы
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
20

Описание товара Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F

Коннектор RJ-45 с фиксатором кабеля используется для оконцевания кабеля витая пара в полевых условиях. Основными преимуществами такого коннектора является надежная конструкция из цельнолитого металлического корпуса, возможность использования его на кабелях большого диаметра (до 9 мм), надежная фиксация коннектора к кабелю. Коннектор может применяться как в экранированных, так и в неэкранированных кабельных линиях. Может использоваться в линиях категории 6. Для монтажа необходимо наличие обычных бокорезов.

Отзывы о товаре Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
Коннектор
Тип товара
коннекторы
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Коннектор RJ-45 с фиксатором кабеля используется для оконцевания кабеля витая пара в полевых условиях. Основными преимуществами такого коннектора является надежная конструкция из цельнолитого металлического корпуса, возможность использования его на кабелях большого диаметра (до 9 мм), надежная фиксация коннектора к кабелю. Коннектор может применяться как в экранированных, так и в неэкранированных кабельных линиях. Может использоваться в линиях категории 6. Для монтажа необходимо наличие обычных бокорезов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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