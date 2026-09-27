Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F
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Характеристики
Тип товара
Коннектор
Тип товара
коннекторы
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 740982
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
530 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
Коннектор
Тип товара
коннекторы
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х1
Вес, г.
20
Описание товара Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F
Коннектор RJ-45 с фиксатором кабеля используется для оконцевания кабеля витая пара в полевых условиях. Основными преимуществами такого коннектора является надежная конструкция из цельнолитого металлического корпуса, возможность использования его на кабелях большого диаметра (до 9 мм), надежная фиксация коннектора к кабелю. Коннектор может применяться как в экранированных, так и в неэкранированных кабельных линиях. Может использоваться в линиях категории 6. Для монтажа необходимо наличие обычных бокорезов.
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Бренд
Cabeus
Тип товара
Коннектор
Тип товара
коннекторы
Категория витой пары
Cat6
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Коннектор RJ-45 с фиксатором кабеля используется для оконцевания кабеля витая пара в полевых условиях. Основными преимуществами такого коннектора является надежная конструкция из цельнолитого металлического корпуса, возможность использования его на кабелях большого диаметра (до 9 мм), надежная фиксация коннектора к кабелю. Коннектор может применяться как в экранированных, так и в неэкранированных кабельных линиях. Может использоваться в линиях категории 6. Для монтажа необходимо наличие обычных бокорезов.
Коннектор RJ-45 Cabeus 8P8C-SH-C6-TWP-F - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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