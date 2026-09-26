Коммутатор Cudy GS1018PS2
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS1018PS2
Коммутатор Cudy создан для тех, кто ценит универсальность и надежность в работе сети. Он оснащён 16 портами RJ45 и 2 портами SFP — легко справится с подключением большого числа устройств и поддержкой оптических линий. Благодаря настольному форм-фактору не требует отдельной стойки и идеально впишется даже в ограниченное пространство офиса или сервера. Поддержка стандартов PoE 802.3af/at/bt позволяет запитывать совместимые устройства прямо по кабелю, что особенно удобно для камер видеонаблюдения или точек доступа. Скорость передачи данных до 1 Гбит/сек обеспечивает стабильную и быструю работу, а обширная таблица MAC-адресов на 8000 записей подходит для насыщенных сетей. Неуправляемый тип коммутатора означает простоту установки и работы — подключай и пользуйся без лишних настроек. Решение Cudy — оптимальный выбор для современных рабочих пространств и небольших сетей.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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