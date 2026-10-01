Коммутатор ORIGO OI2210P/185W/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Габаритные размеры, мм
145x109x62
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х9
Вес, кг.
1.1
Описание товара Коммутатор ORIGO OI2210P/185W/A1A
Используется для построения гигабитных сетей передачи данных и организации питания энергоемкого PoE-оборудования на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 080 руб.3770 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S2982G-8T-UPS
-
В наличииЦена 15 230 руб.3808 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1100-10MPPV2/A3A
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-3200-28
-
В наличииЦена 15 420 руб.3855 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-28/FL2A
-
В наличииЦена 15 470 руб.3868 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG1016PE
-
В наличииЦена 15 590 руб.3898 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10P/FL2A
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1018P/B1A
-
В наличииЦена 16 460 руб.4115 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1018MPV2/A1A
-
В наличииЦена 16 480 руб.4120 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1210-10X/ME/C1A
-
В наличииЦена 16 510 руб.4128 руб. в СплитКоммутатор IP-COM G1118P-16-250W
-
В наличииЦена 16 510 руб.4128 руб. в СплитКоммутатор D-Link (DSS-200G-10MPP/A1A)
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитКоммутатор D-Link DGS-1250-28X/A1A
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Габаритные размеры, мм
145x109x62
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Используется для построения гигабитных сетей передачи данных и организации питания энергоемкого PoE-оборудования на объектах с повышенными требованиями к условиям эксплуатации
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор ORIGO OI2210P/185W/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OI2210P/185W/A1A