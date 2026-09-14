Описание товара Оперативная память ADVANTECH, DDR3, 2GB (1x2GB), 1600MHz, CL11, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти идеально подойдет для тех, кто хочет недорого обновить старый настольный компьютер или собрать бюджетную систему для решения базовых задач. Он закроет потребности в работе с офисными приложениями, веб-серфингом с умеренным количеством вкладок, а также подойдет для простых мультимедийных центров. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с тяжелыми инженерными программами одного такого модуля будет явно недостаточно как по объему, так и по общей пропускной способности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль формата DIMM с памятью стандарта DDR3, что указывает на его совместимость исключительно с устаревшими, но все еще распространенными платформами. Память DDR3 работает на более высоком напряжении по сравнению с современными стандартами и использует другой ключ (вырез в контактной планке), поэтому физически не подойдет для слотов материнских плат под DDR4 или DDR5. Это решение исключительно для апгрейда или сборки систем на процессорах и чипсетах эпохи 2007-2015 годов.

Объём, частота и реальная производительность

Объем модуля составляет 2 ГБ, что сегодня считается минимальным практическим порогом для работы операционной системы Windows и базовых программ. Частота 1600 МГц для DDR3 является распространенным и сбалансированным значением, обеспечивающим достаточную для повседневных задач пропускную способность. В одноканальном режиме, характерном для использования одной планки, эта скорость позволит системе работать отзывчиво в рамках своей платформы, но не стоит ожидать от нее чудес в ресурсоемких сценариях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Латентность памяти определяется таймингом CL11, что является типичным значением для DDR3-1600. Рабочее напряжение составляет стандартные для этого поколения 1.5 В. Данный модуль, как и большинство бюджетных решений его класса, не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP, и его заявленная частота достигается при работе на стандартных настройках JEDEC, что гарантирует совместимость с максимально широким кругом старых материнских плат и процессоров. Потенциал для ручного разгона, как правило, невелик.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащенными слотами DIMM для DDR3, и соответствующими процессорами Intel (например, Core второго-четвертого поколения) и AMD (платформы AM3+, FM2). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает модули именно DDR3, а не более новые или старые поколения. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью частот и максимальный объем на канал в руководстве к плате, чтобы избежать проблем с распознаванием.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная планка памяти выполнена в простом форм-факторе без радиатора. Это стандартное решение для модулей такого класса, так как при штатных частотах и напряжении DDR3 не склонна к сильному нагреву. Отсутствие массивного охлаждения является плюсом с точки зрения совместимости - планка гарантированно не столкнется с крупным процессорным кулером даже в компактных корпусах. Внешний вид строго утилитарный, подсветка не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно, то есть это одна планка объемом 2 ГБ. Для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и общую отзывчивость системы, потребуется приобрести вторую идентичную планку и установить ее в правильный слот на материнской плате (обычно через один от первого). При дальнейшем расширении объема крайне рекомендуется использовать модули с максимально близкими характеристиками - частотой, таймингами и даже производителем, чтобы избежать нестабильной работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это устаревший стандарт DDR3, который подойдет только для соответствующих платформ. Одного модуля объемом 2 ГБ недостаточно для комфортной работы в современных условиях, поэтому рассмотрите вариант покупки двух или четырех таких планок для сборки конфигурации 4 ГБ или 8 ГБ в двухканальном режиме. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость поколения памяти с вашей материнской платой, а уже затем на объем и частоту. Этот модуль станет оптимальным и экономичным решением для оживления старого ПК, но для сборки новой системы с нуля стоит выбрать современные стандарты DDR4 или DDR5.