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Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-445 D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-445 D

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Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-445 D - фото 1
Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-445 D - фото 2
Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-445 D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
  • Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-445 D - фото 1
  • Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-445 D - фото 2
  • Блендер стационарный Zigmund &amp; Shtain BS-445 D - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739968
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Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
измельчитель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
4.45

Описание товара Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-445 D

Стационарный блендер Zigmund & Shtain — это мощь 1500 Вт и стильный серебристый дизайн. Его вместительный кувшин на 1,5 литра позволит легко приготовить смузи или суп для всей семьи. Чаша измельчителя сделана из прочного стекла — она устойчива к запахам и не впитывает краски продуктов. Острые ножи из нержавеющей стали быстро справляются с самыми твёрдыми ингредиентами. Три насадки в комплекте расширяют возможности экспериментов на кухне, а три скорости — для идеальной текстуры каждого блюда. Вакуумная функция поможет сохранить свежесть и насыщенный вкус ваших блюд. Несмотря на функциональность, блендер необычайно лёгкий — всего 1,56 кг, а сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу перемещений на рабочей поверхности.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-445 D




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Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
измельчитель
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
да
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Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Zigmund & Shtain — это мощь 1500 Вт и стильный серебристый дизайн. Его вместительный кувшин на 1,5 литра позволит легко приготовить смузи или суп для всей семьи. Чаша измельчителя сделана из прочного стекла — она устойчива к запахам и не впитывает краски продуктов. Острые ножи из нержавеющей стали быстро справляются с самыми твёрдыми ингредиентами. Три насадки в комплекте расширяют возможности экспериментов на кухне, а три скорости — для идеальной текстуры каждого блюда. Вакуумная функция поможет сохранить свежесть и насыщенный вкус ваших блюд. Несмотря на функциональность, блендер необычайно лёгкий — всего 1,56 кг, а сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу перемещений на рабочей поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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