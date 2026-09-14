Top.Mail.Ru
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739959
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х13
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный

Погружной блендер VITEK порадует мощностью 1500 Вт: такой «двигатель» легко справится с твёрдыми продуктами и быстро измельчит даже крупные куски. Два режима скорости позволяют выбрать нужный темп — будь то лёгкий соус или густое пюре. Благодаря вакуумной функции продукты дольше сохраняют свежесть и насыщенный вкус. Объём кувшина — 0,6 литра, это оптимально для приготовления смузи, супа или свежего коктейля на одного-двух человек. Продуманный набор из двух насадок расширит кулинарные возможности: экспериментировать можно долго. Корпус чаши — из прочного пластика, а ножи выполнены из нержавеющей стали — они не затупятся со временем. Длина шнура 1,1 метра позволяет свободно маневрировать на кухне, а чёрный цвет корпуса добавляет устройству современный вид. Весит блендер всего 1,65 кг, поэтому его удобно держать в руках — рука не устанет даже при длительной работе.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер VITEK порадует мощностью 1500 Вт: такой «двигатель» легко справится с твёрдыми продуктами и быстро измельчит даже крупные куски. Два режима скорости позволяют выбрать нужный темп — будь то лёгкий соус или густое пюре. Благодаря вакуумной функции продукты дольше сохраняют свежесть и насыщенный вкус. Объём кувшина — 0,6 литра, это оптимально для приготовления смузи, супа или свежего коктейля на одного-двух человек. Продуманный набор из двух насадок расширит кулинарные возможности: экспериментировать можно долго. Корпус чаши — из прочного пластика, а ножи выполнены из нержавеющей стали — они не затупятся со временем. Длина шнура 1,1 метра позволяет свободно маневрировать на кухне, а чёрный цвет корпуса добавляет устройству современный вид. Весит блендер всего 1,65 кг, поэтому его удобно держать в руках — рука не устанет даже при длительной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Vitek VT-3411 1500 Вт, стальной/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...