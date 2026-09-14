Блендер Scarlett SC-HB42S12 белый
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
500
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739937
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер (нож из нержавеющей стали)
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х7
Вес, г.
600
Описание товара Блендер Scarlett SC-HB42S12 белый
Погружной блендер Scarlett мощностью 500 Вт — компактный помощник для повседневных кухонных задач. При весе всего 0,4 кг он лёгкий и удобный для длительного использования, а максимальная скорость вращения до 13 000 об/мин помогает быстро измельчать и смешивать продукты. Модель выполнена в белом цвете и оснащена одной насадкой. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на эффективное измельчение, а пластиковая чаша измельчителя сочетает практичность и небольшой вес. Одна скорость делает управление простым и понятным, а сетевой шнур длиной 1,8 м обеспечивает свободу размещения на кухне.
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Теги товара: для молочных коктейлей
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
500
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
насадка-блендер (нож из нержавеющей стали)
Цвет
белый
Количество скоростей / режимов
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
13000
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Погружной блендер Scarlett мощностью 500 Вт — компактный помощник для повседневных кухонных задач. При весе всего 0,4 кг он лёгкий и удобный для длительного использования, а максимальная скорость вращения до 13 000 об/мин помогает быстро измельчать и смешивать продукты. Модель выполнена в белом цвете и оснащена одной насадкой. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на эффективное измельчение, а пластиковая чаша измельчителя сочетает практичность и небольшой вес. Одна скорость делает управление простым и понятным, а сетевой шнур длиной 1,8 м обеспечивает свободу размещения на кухне.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
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