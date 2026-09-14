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Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный

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Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 1
Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 2
Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 3
Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 4
Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 1
  • Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 2
  • Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 3
  • Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 4
  • Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739916
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
3 в 1: измельчитель, блендер, миксер.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.62

Описание товара Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный

Погружной блендер Polaris мощностью 1500 Вт создан для быстрой и удобной обработки продуктов. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин помогает эффективно справляться с задачами измельчения и смешивания, а 15 скоростей позволяют подобрать подходящий режим под разные продукты и рецепты. В комплекте предусмотрены 2 насадки, измельчитель объёмом 0,5 л и кувшин объёмом 0,5 л — удобно готовить небольшие порции без лишней посуды. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. При весе 1,28 кг блендер остаётся достаточно лёгким для комфортной работы, а сетевой шнур длиной 1,5 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Чёрный цвет делает модель универсальной для любого интерьера.

Отзывы о товаре Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
мерный стакан
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
3 в 1: измельчитель, блендер, миксер.
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Polaris мощностью 1500 Вт создан для быстрой и удобной обработки продуктов. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин помогает эффективно справляться с задачами измельчения и смешивания, а 15 скоростей позволяют подобрать подходящий режим под разные продукты и рецепты. В комплекте предусмотрены 2 насадки, измельчитель объёмом 0,5 л и кувшин объёмом 0,5 л — удобно готовить небольшие порции без лишней посуды. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. При весе 1,28 кг блендер остаётся достаточно лёгким для комфортной работы, а сетевой шнур длиной 1,5 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Чёрный цвет делает модель универсальной для любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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