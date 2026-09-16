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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)

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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 1
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 2
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 3
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 4
Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 1
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 2
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 3
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 4
  • Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65&quot; NEO Q-LED (2026) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 160 руб. 
Начислим 1939 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739886
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)
121 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт, кабель питания, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
19.2

Описание товара Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)

**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN80HAUXPY (2026)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии QLED вы получите невероятно реалистичную картинку. Диагональ экрана — 65 дюймов, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Высокое качество изображения:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают чёткость и яркость картинки. * **Широкие возможности подключения:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система Tizen и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента — смотрите фильмы, слушайте музыку, играйте в игры прямо на большом экране. * **Удобство управления:** разнообразные варианты управления сделают взаимодействие с телевизором максимально комфортным. * **Игровой режим:** наслаждайтесь играми без задержек и с высокой частотой обновления экрана — 120 Гц. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * слот CI+ для дополнительного функционала; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Стильный чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED ваши развлечения выйдут на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт, кабель питания, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (4), USB (2)
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
250
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор Samsung 65' NEO Q-LED QE65QN80HAUXPY (2026)** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором Samsung 65' NEO Q-LED! Благодаря разрешению 4K UHD (3840x2160) и технологии QLED вы получите невероятно реалистичную картинку. Диагональ экрана — 65 дюймов, что позволит вам полностью погрузиться в атмосферу любимых фильмов и сериалов. **Почему стоит выбрать этот телевизор?** * **Высокое качество изображения:** разрешение 4K UHD и поддержка HDR обеспечивают чёткость и яркость картинки. * **Широкие возможности подключения:** 4 разъёма HDMI и 2 USB-порта позволят подключить к телевизору все необходимые устройства. * **SmartTV и доступ в интернет:** операционная система Tizen и поддержка Wi-Fi открывают мир онлайн-контента — смотрите фильмы, слушайте музыку, играйте в игры прямо на большом экране. * **Удобство управления:** разнообразные варианты управления сделают взаимодействие с телевизором максимально комфортным. * **Игровой режим:** наслаждайтесь играми без задержек и с высокой частотой обновления экрана — 120 Гц. **Дополнительные преимущества:** * поддержка Bluetooth для подключения беспроводных устройств; * слот CI+ для дополнительного функционала; * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * возможность крепления на стену (VESA 400x300). Стильный чёрный корпус гармонично впишется в любой интерьер. С телевизором Samsung 65' NEO Q-LED ваши развлечения выйдут на новый уровень!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE65QN80HAUXPY 65" NEO Q-LED (2026) - по цене 121160 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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