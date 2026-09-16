Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 65UR8S 65" Ultra HD 4K Mini-LED
Hisense 65UR8S — это 85-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой и 936 локальными зонами затемнения. VA-матрица с антибликовым покрытием, цветовым охватом до 100% BT.2020 и яркостью до 3500 нит. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц с ускорением до 330 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM. Аудиосистема — 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 с 4K, два порта USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт на солнечной батарее с поддержкой зарядки через USB-C.
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