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Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор Hisense 75U7S 75&quot; QLED 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Количество USB
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737907
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
42

Описание товара Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный

Hisense 75U7S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 320 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей ADS, пиковой яркостью 1400 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75U7S 75" QLED 4K Ultra HD черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
40
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Описание
Hisense 75U7S — это 75-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с MiniLED-подсветкой и 320 локальными зонами затемнения, QLED-матрицей ADS, пиковой яркостью 1400 нит, контрастностью 1000:1 и цветовым охватом — 90% DCI-P3. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 144 Гц (с ускорением до 288 Гц), поддержка AMD FreeSync Premium Pro и VRR. Аудиосистема с динамиками от Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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