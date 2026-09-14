Телевизор Samsung QE55S85HAEXPY 55" OLED 4K Ultra HD черный графит
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 800 руб.
В наличии
Код товара: 737989
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
122 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
265
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.9х0.2
Вес, кг.
17
Описание товара Телевизор Samsung QE55S85HAEXPY 55" OLED 4K Ultra HD черный графит
Samsung QE55S85HAEXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления 120 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
265
Страна производитель
Китай
Samsung QE55S85HAEXPY — это 55-дюймовый 4K-телевизор с OLED-матрицей на платформе Tizen. Частота обновления 120 Гц, поддержка технологий ALLM и VRR. Аудиосистема Dolby Atmos с технологией отслеживания звука. Модель оснащена четырьмя портами HDMI 2.1, двумя USB 2.0, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В комплекте пульт с солнечной панелью.
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Купить Телевизор Samsung QE55S85HAEXPY 55" OLED 4K Ultra HD черный графит - по цене 122800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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