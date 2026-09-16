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Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый

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Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 1
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 2
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 3
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 4
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 5
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 6
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 7
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 8
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 9
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 10
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 11
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 12
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 13
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 1
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 2
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 3
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 4
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 5
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 6
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 7
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 8
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 9
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 10
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 11
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 12
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 13
  • Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55&quot; OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
126 540 руб. 
Начислим 2025 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
126 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка (опция), ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
10
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.8х0.2
Вес, кг.
21.3

Описание товара Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый

LG OLED55B6RLA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка (опция), ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
10
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG OLED55B6RLA — это 55-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор LG OLED55B6RLA.ARUG 55" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - по цене 126540 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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