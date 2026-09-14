Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit
Nvidia представляет ускоритель Tesla T4. Адаптеры Tesla ориентированы на центры обработки данных, системы искусственного интеллекта. Tesla T4 основана на самом топовом GPU последнего поколения. Она содержит всего 2560 ядер CUDA и 320 тензорных ядер, а это означает, что в её основе лежит GPU TU104, на котором также основана и RTX 2080. Зато потребляет адаптер всего 70 Вт, и выполнен на основе низкопрофильной печатной платы, что весьма любопытно, учитывая TDP игровых решений. Возможно, это связано с гораздо более низкими частотами и меньшим напряжением на GPU. Производительность Tesla T4 составляет 8,1 TFLOPS (FP32), 65 TFLOPS (FP16), 130 TFLOPS (IN8) и 260 TFLOPS (IN4).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 85 850 руб.21463 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 85 850 руб.21463 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 WHITE OC 12GB PALIT
-
В наличииЦена 86 230 руб.21558 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 87 360 руб.21840 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB PAL...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 370 руб.22343 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 90 310 руб.22578 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB RTX 5070 12G SHADOW 3X OC MSI
-
В наличииЦена 93 680 руб.23420 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070AERO OC-12GD GIGABYTE
-
В наличииЦена 126 540 руб.31635 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX2080 8GB GDDR6 RTX2080M8D6-C AETINA
-
В наличииЦена 130 760 руб.32690 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070TI 16GB GV-N507TEAGLEOC ICE-16GD GIGABY...
-
В наличииЦена 868 060 руб.217015 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NV...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit