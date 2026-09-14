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Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit

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Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit - фото 1
Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit - фото 2
Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit - фото 1
  • Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit - фото 2
  • Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 975 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739525
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х25
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit

Nvidia представляет ускоритель Tesla T4. Адаптеры Tesla ориентированы на центры обработки данных, системы искусственного интеллекта. Tesla T4 основана на самом топовом GPU последнего поколения. Она содержит всего 2560 ядер CUDA и 320 тензорных ядер, а это означает, что в её основе лежит GPU TU104, на котором также основана и RTX 2080. Зато потребляет адаптер всего 70 Вт, и выполнен на основе низкопрофильной печатной платы, что весьма любопытно, учитывая TDP игровых решений. Возможно, это связано с гораздо более низкими частотами и меньшим напряжением на GPU. Производительность Tesla T4 составляет 8,1 TFLOPS (FP32), 65 TFLOPS (FP16), 130 TFLOPS (IN8) и 260 TFLOPS (IN4).

Отзывы о товаре Видеокарта NVIDIA Tesla T4, 16 GB GDDR6, 256 bit




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
TESLA T4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1590
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Развернуть
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Nvidia представляет ускоритель Tesla T4. Адаптеры Tesla ориентированы на центры обработки данных, системы искусственного интеллекта. Tesla T4 основана на самом топовом GPU последнего поколения. Она содержит всего 2560 ядер CUDA и 320 тензорных ядер, а это означает, что в её основе лежит GPU TU104, на котором также основана и RTX 2080. Зато потребляет адаптер всего 70 Вт, и выполнен на основе низкопрофильной печатной платы, что весьма любопытно, учитывая TDP игровых решений. Возможно, это связано с гораздо более низкими частотами и меньшим напряжением на GPU. Производительность Tesla T4 составляет 8,1 TFLOPS (FP32), 65 TFLOPS (FP16), 130 TFLOPS (IN8) и 260 TFLOPS (IN4).
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