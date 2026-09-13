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Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A)

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Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722811
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х40
Вес, кг.
13

Описание товара Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A)

Видеокарта Palit RTX 5070 Ti GAMINGPRO — это мощное устройство для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность. Основные характеристики: * 256-битная шина памяти; * три порта DP и один HDMI для подключения мониторов; * три вентилятора для эффективного охлаждения. Эта видеокарта идеально подходит для игр, работы с 3D-графикой и видеомонтажа. Она обеспечит высокое качество изображения и плавную работу даже в самых требовательных приложениях.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit RTX 5070 Ti GAMINGPRO — это мощное устройство для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR7, что обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность. Основные характеристики: * 256-битная шина памяти; * три порта DP и один HDMI для подключения мониторов; * три вентилятора для эффективного охлаждения. Эта видеокарта идеально подходит для игр, работы с 3D-графикой и видеомонтажа. Она обеспечит высокое качество изображения и плавную работу даже в самых требовательных приложениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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