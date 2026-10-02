Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Matrox MURAIPXO-D4LF MURA IPXO
Matrox MURAIPXO-D4LF Mura IPX - специализированная карта для видеостен с аппаратным декодированием IP-потоков и выводом до четырёх 4K-сигналов на дисплеи, рассчитанная на диспетчерские, NOC/SOC, центры видеонаблюдения и цифровую вывеску. Она позволяет брать H.264-потоки по сети и гибко раскладывать их на видеостену, разгружая CPU и основной GPU.
Для каких задач
- Построение видеостен, где на одном большом экране или массиве панелей нужно одновременно выводить десятки IP-камер и потоков (охрана, транспорт, промышленность).
- Контрольные и ситуационные центры, где требуется 24/7-работа, отказоустойчивость и точное управление раскладками окон через ПО/SDK Matrox.
- Инсталляции цифровой вывески и информационных панелей, когда источники приходят по сети (IP-видеопотоки, энкодеры, серверы).
Архитектура и IP-декодирование
- Относится к семейству Matrox Mura IPX 4K IP Decode & Display и оснащена 8 ГБ собственной памяти под параллельное декодирование множества потоков.
- Поддерживает одновременное декодирование нескольких 4Kp60, 4Kp30 и множества 1080p-потоков (до десятков Full HD в зависимости от конфигурации и битрейта).
- Работает с H.264 в разных профилях (High, 4:2:2, 4:4:4), поддерживает высокие битрейты и профессиональные режимы цветности для вещательных и промышленных задач.
Интерфейсы, сеть и вывод
- Оснащена четырьмя DisplayPort-выходами, каждый из которых может питать 4K-панель, образуя конфигурации 2?2, 1?4 или 4 независимых дисплея.
- Имеет гигабитный Ethernet-порт для приёма IP-потоков и управления, поддерживает масштабирование через установку нескольких карт в одном контроллере.
- Устанавливается в слот PCI Express, занимая один слот по толщине, что удобно в серверных и промышленных корпусах с высокой плотностью.
ПО, интеграция и надёжность
- Поддерживается фирменным ПО Matrox (MuraControl и др.) и SDK, что позволяет интеграторам строить собственные интерфейсы управления видеостенами.
- Предусмотрены сценарии с несколькими IPX/MPX-картами в одном шасси для увеличения числа каналов и выходов без перепроектирования системы.
- Карта рассчитана на круглосуточную эксплуатацию, с требованиями уровня профессионального AV-оборудования, а не потребительских GPU.
Важно знать перед покупкой
- Это не игровая видеокарта и не замена обычному GPU: она предназначена исключительно для видеостен и IP-декодирования, в паре с профильным ПО и инфраструктурой.
- Перед покупкой нужно учитывать пропускную способность сети, типы потоков, совместимость с существующими контроллерами и ПО Matrox.
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Matrox MURAIPXO-D4LF Mura IPX - специализированная карта для видеостен с аппаратным декодированием IP-потоков и выводом до четырёх 4K-сигналов на дисплеи, рассчитанная на диспетчерские, NOC/SOC, центры видеонаблюдения и цифровую вывеску. Она позволяет брать H.264-потоки по сети и гибко раскладывать их на видеостену, разгружая CPU и основной GPU.
Для каких задач
- Построение видеостен, где на одном большом экране или массиве панелей нужно одновременно выводить десятки IP-камер и потоков (охрана, транспорт, промышленность).
- Контрольные и ситуационные центры, где требуется 24/7-работа, отказоустойчивость и точное управление раскладками окон через ПО/SDK Matrox.
- Инсталляции цифровой вывески и информационных панелей, когда источники приходят по сети (IP-видеопотоки, энкодеры, серверы).
Архитектура и IP-декодирование
- Относится к семейству Matrox Mura IPX 4K IP Decode & Display и оснащена 8 ГБ собственной памяти под параллельное декодирование множества потоков.
- Поддерживает одновременное декодирование нескольких 4Kp60, 4Kp30 и множества 1080p-потоков (до десятков Full HD в зависимости от конфигурации и битрейта).
- Работает с H.264 в разных профилях (High, 4:2:2, 4:4:4), поддерживает высокие битрейты и профессиональные режимы цветности для вещательных и промышленных задач.
Интерфейсы, сеть и вывод
- Оснащена четырьмя DisplayPort-выходами, каждый из которых может питать 4K-панель, образуя конфигурации 2?2, 1?4 или 4 независимых дисплея.
- Имеет гигабитный Ethernet-порт для приёма IP-потоков и управления, поддерживает масштабирование через установку нескольких карт в одном контроллере.
- Устанавливается в слот PCI Express, занимая один слот по толщине, что удобно в серверных и промышленных корпусах с высокой плотностью.
ПО, интеграция и надёжность
- Поддерживается фирменным ПО Matrox (MuraControl и др.) и SDK, что позволяет интеграторам строить собственные интерфейсы управления видеостенами.
- Предусмотрены сценарии с несколькими IPX/MPX-картами в одном шасси для увеличения числа каналов и выходов без перепроектирования системы.
- Карта рассчитана на круглосуточную эксплуатацию, с требованиями уровня профессионального AV-оборудования, а не потребительских GPU.
Важно знать перед покупкой
- Это не игровая видеокарта и не замена обычному GPU: она предназначена исключительно для видеостен и IP-декодирования, в паре с профильным ПО и инфраструктурой.
- Перед покупкой нужно учитывать пропускную способность сети, типы потоков, совместимость с существующими контроллерами и ПО Matrox.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
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