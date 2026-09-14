Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070AERO OC-12GD GIGABYTE
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 680 руб.
В наличии
Код товара: 738995
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93 680 руб.
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
324
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х9
Вес, кг.
2.04
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070AERO OC-12GD GIGABYTE
Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC с 12 ГБ памяти GDDR7 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя кулерами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности. Есть подсветка элементов видеокарты и переключатель BIOS.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
324
Страна производитель
Китай
Игровая видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5070 AERO OC с 12 ГБ памяти GDDR7 поддерживает запуск видео в формате 8K Ultra HD и одновременную работу с четырьмя мониторами. Технология трассировки лучей делает графику более реалистичной благодаря естественной прорисовке света и теней. Модель с тремя кулерами дополнена металлическим бэкплейтом для ускоренного охлаждения поверхности. Есть подсветка элементов видеокарты и переключатель BIOS.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, RTX 5070, NVIDIA GeForce
Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070AERO OC-12GD GIGABYTE - этот товар вы можете купить по цене 93680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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