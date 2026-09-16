Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050A)

Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 GamingPro представляет собой мощное решение для геймеров и профессионалов, стремящихся к высокому качеству графики и производительности в современных играх и приложениях. Оснащенная 6144 ядрами CUDA, эта видеокарта обеспечивает отличную вычислительную мощность, позволяя пользователям наслаждаться плавной анимацией и детализированной графикой даже в самых требовательных проектах. Palit GeForce RTX 5070 GamingPro — это мощная видеокарта, которая сочетает в себе передовые технологии и отличные характеристики. Она станет отличным выбором как для геймеров, так и для профессионалов в области графики и вычислений, обеспечивая непревзойденный опыт работы с современными играми и приложениями. С ее помощью пользователи смогут не только наслаждаться играми на максимальных настройках, но и выполнять сложные задачи рендеринга и обработки данных с высокой эффективностью. Память Одной из ключевых особенностей RTX 5070 Ti GameRock является наличие 12 Гб памяти GDDR7. Эта память обеспечивает высокую пропускную способность, что критически важно для обработки больших объемов данных в реальном времени. С таким объемом памяти видеокарта способна эффективно справляться с современными играми и приложениями, обеспечивая стабильную работу при высоких настройках графики. Это особенно актуально для игр с высоким разрешением и сложными текстурами, где каждая деталь имеет значение. Технологии Поддержка DirectX 12 Ultimate открывает новые горизонты для разработчиков игр, позволяя им использовать передовые технологии, такие как трассировка лучей в реальном времени и улучшенные эффекты освещения. Это делает игры более реалистичными и визуально привлекательными. Кроме того, поддержка OpenGL 4.6 и Vulkan 1.4 расширяет возможности кроссплатформенной разработки, что делает RTX 5070 Ti GameRock универсальным инструментом для разработчиков. Подключение Видеовыходы на Palit GeForce RTX 5070 GamingPro включают один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b. HDMI 2.1b поддерживает разрешение до 8K при частоте 60 Гц, что позволяет подключать современные телевизоры и мониторы с высокой четкостью изображения. Три порта DisplayPort 2.1b обеспечивают возможность подключения нескольких дисплеев одновременно, что идеально подходит для многозадачности или создания погружающего игрового опыта. Охлаждение Система охлаждения видеокарты GameRock разработана с акцентом на эффективность и тишину работы. Она включает в себя несколько вентиляторов и радиаторов, которые обеспечивают оптимальное теплоотведение даже при интенсивных нагрузках. Эстетически привлекательный дизайн с RGB-подсветкой добавляет стильный акцент в любую игровую сборку.