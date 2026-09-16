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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00> купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00>

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white &lt;90YV0M19-M0NA00&gt; - фото 23
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white &lt;90YV0M19-M0NA00&gt; - фото 24
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white &lt;90YV0M19-M0NA00&gt; - фото 25
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white &lt;90YV0M19-M0NA00&gt; - фото 26
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white &lt;90YV0M19-M0NA00&gt; - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735198
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00>

Видеокарта ASUS GeForce PRIME-RTX5070-O12G-WHITE 12Gb GDDR7 192-bit 1xHDMI 3xDP PRIME-RTX5070-O12G-W

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M0NA00>




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2557
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GeForce PRIME-RTX5070-O12G-WHITE 12Gb GDDR7 192-bit 1xHDMI 3xDP PRIME-RTX5070-O12G-W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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