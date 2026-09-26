Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00
Оригинальный товар
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Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1660
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740916
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1660
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.79
Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME WHITE OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1660
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
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Разъемы
DisplayPort
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS RX9070XT PRIME WHITE OC 16GB GDDR6 256bit 3xDP HDMI 3FAN RTL (PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
Видеокарта ASUS PRIME-RX9070XT-O16G-WHITE//RX9070XT HDMI DP*3 16G D6; 90YV0L75-M0NA00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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