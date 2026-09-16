Видеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0NA00)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0NA00)
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5070-O12G – это сочетание производительности, надежности и современных технологий, созданное для геймеров и создателей контента. Она обеспечивает впечатляющую графику, плавный игровой процесс и высокую энергоэффективность, что делает ее идеальным выбором для самых требовательных пользователей. Производительность нового поколения Оснащенная передовой архитектурой NVIDIA Ada Lovelace, видеокарта ASUS PRIME-RTX5070-O12G раскрывает потенциал трассировки лучей и нейросетевого сглаживания DLSS 3. Это позволяет получать реалистичное изображение с высокой частотой кадров даже в самых ресурсоемких играх. Эффективная система охлаждения Эксклюзивная система охлаждения с тремя вентиляторами Axial-tech и увеличенной площадью радиатора гарантирует стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Благодаря оптимизированной конструкции карта остается холодной и тихой. Разгон и стабильность Технология GPU Tweak III позволяет тонко настраивать частоты работы видеочипа и памяти, добиваясь максимальной производительности. Заводской разгон обеспечивает дополнительный прирост FPS без риска перегрева. Широкие возможности подключения Видеокарта оборудована современными интерфейсами HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a, что позволяет подключать несколько мониторов с высоким разрешением и частотой обновления. Элегантный дизайн и прочная конструкция Строгий стиль серии PRIME с минималистичным оформлением и надежным металлическим бэкплейтом делает карту не только мощной, но и эстетически привлекательной, идеально вписывающейся в любой игровой или рабочий ПК.
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