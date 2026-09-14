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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 6
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735202
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Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

Видеокарта Sapphire RX 9070 XT NITRO+ OC — это мощное устройство для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность. Особенности видеокарты: * **Интерфейс:** два порта DP и два порта HDMI, что позволяет подключить несколько мониторов одновременно. * **Система охлаждения:** три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что способствует стабильной работе даже при высоких нагрузках. * **Оверклокинг:** модель OC (Overclocked) означает, что видеокарта уже имеет повышенные частоты, что дополнительно увеличивает её производительность. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и надёжное решение для игр, работы с видео или другими ресурсоёмкими задачами.

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT NITRO+ GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP




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Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2520
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
330.8
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Sapphire RX 9070 XT NITRO+ OC — это мощное устройство для геймеров и профессионалов, работающих с графикой. Она оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и имеет ширину шины 256 бит, что обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность. Особенности видеокарты: * **Интерфейс:** два порта DP и два порта HDMI, что позволяет подключить несколько мониторов одновременно. * **Система охлаждения:** три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что способствует стабильной работе даже при высоких нагрузках. * **Оверклокинг:** модель OC (Overclocked) означает, что видеокарта уже имеет повышенные частоты, что дополнительно увеличивает её производительность. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто ищет мощное и надёжное решение для игр, работы с видео или другими ресурсоёмкими задачами.
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