Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060WF2MAX OC-8GD GIGABYTE
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB GV-N5060WF2MAX OC-8GD GIGABYTE
GIGABYTE GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G — это современная графическая карта, разработанная на базе архитектуры NVIDIA Blackwell. Она оснащена технологией DLSS 4, что позволяет значительно улучшить производительность и качество графики в играх и приложениях. Эта видеокарта предназначена для геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность и надежность. Архитектура и производительность Работая на базе GeForce RTX 5060, эта видеокарта обеспечивает высокую производительность благодаря передовым технологиям NVIDIA. Архитектура Blackwell позволяет эффективно обрабатывать графические задачи, обеспечивая плавный и реалистичный игровой процесс. Технология DLSS 4 позволяет использовать искусственный интеллект для повышения частоты кадров и улучшения качества изображения, что делает эту видеокарту идеальным выбором для современных игр. Память и шина Видеокарта оснащена встроенным видеоОЗУ GDDR7 объемом 8 Гбайт, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и позволяет обрабатывать большие объемы информации. 128-разрядная шина памяти способствует быстрому обмену данными между графическим процессором и памятью, что повышает общую производительность системы и позволяет справляться с самыми требовательными задачами. Система охлаждения WINDFORCE Одной из ключевых особенностей этой видеокарты является система охлаждения WINDFORCE. Она включает в себя вентилятор Hawk, который обеспечивает эффективное охлаждение даже при высоких нагрузках. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру и обеспечивать стабильную работу системы даже в самых интенсивных игровых сессиях. Теплопроводящий гель серверного класса Для дополнительного улучшения теплоотвода в конструкции видеокарты используется теплопроводящий гель серверного класса. Это позволяет эффективно отводить тепло от ключевых компонентов, повышая надежность и долговечность устройства. Благодаря этому решению видеокарта способна работать на высоких частотах без риска перегрева. Усиленная конструкция Видеокарта обладает усиленной конструкцией, что делает ее более устойчивой к физическим воздействиям и вибрациям. Это особенно важно для пользователей, которые часто перемещают свои системы или используют их в условиях повышенных нагрузок. Усиленная конструкция также способствует лучшему охлаждению и общей надежности устройства.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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