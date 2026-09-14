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Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7

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Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 1
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 2
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 3
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 4
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 5
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 6
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 7
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 8
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 9
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 10
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 11
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 12
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 13
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 14
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 15
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 16
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 17
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 18
Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 1
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 2
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 3
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 4
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 5
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 6
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 7
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 8
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 9
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 10
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 11
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 12
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 13
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 14
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 15
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 16
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 17
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 18
  • Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733070
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
228
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7

ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и широкую совместимость. Передовые решения для охлаждения, характерные для флагманских видеокарт, включая два вентилятора Axial-tech для оптимизации воздушного потока к радиатору. Видеокарта выполнена в компактном 2,5-слотовом форм-факторе, обеспечивающем большую производительность при меньших размерах. Эти усовершенствования делают ASUS Dual идеальным выбором для геймеров, которым нужна мощная графическая производительность в компактном корпусе. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Тщательно спроектированная конструкция кожуха, радиатора и тепловой трубки позволяет двум вентиляторам Axial-tech эффективно использовать вентиляцию боковой панели корпуса, обеспечивая тепловые характеристики, выходящие за рамки компактного размера. У разных типов подшипников есть свои плюсы и минусы. Двойные шарикоподшипники отличаются исключительной долговечностью и могут служить вдвое дольше, чем подшипники скольжения.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
228
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS Dual GeForce RTX™ 5060 сочетает в себе высокую эффективность охлаждения и широкую совместимость. Передовые решения для охлаждения, характерные для флагманских видеокарт, включая два вентилятора Axial-tech для оптимизации воздушного потока к радиатору. Видеокарта выполнена в компактном 2,5-слотовом форм-факторе, обеспечивающем большую производительность при меньших размерах. Эти усовершенствования делают ASUS Dual идеальным выбором для геймеров, которым нужна мощная графическая производительность в компактном корпусе. Лучшая платформа для геймеров и создателей контента Тщательно спроектированная конструкция кожуха, радиатора и тепловой трубки позволяет двум вентиляторам Axial-tech эффективно использовать вентиляцию боковой панели корпуса, обеспечивая тепловые характеристики, выходящие за рамки компактного размера. У разных типов подшипников есть свои плюсы и минусы. Двойные шарикоподшипники отличаются исключительной долговечностью и могут служить вдвое дольше, чем подшипники скольжения.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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