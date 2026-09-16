Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738942
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
9х3х1
Вес, г.
800
Описание товара Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
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Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI
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Материнская плата H610 S1700 MATX PRO H610M-B MSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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