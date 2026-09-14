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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738261
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AMD FreeSync, HDR, Kensington Lock, USB 3.2 Gen1 Type-B, Регулировка по высоте
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
85
Габаритные размеры с подставкой
805 x 445 x 361 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х48х24
Вес, кг.
14
Описание товара Монитор Dell 34" AW3425DWM 1500R Black,
Станьте свидетелем того, как игровые миры оживают на изогнутом 34-дюймовом игровом мониторе WQHD с большой сверхширокой панелью, яркими цветами и плавными визуальными эффектами.
Исследуете ли вы открытые миры или проходите испытания, вы никогда не упустите ни одной детали благодаря разрешению WQHD и сверхширокой 34-дюймовой панели с кривизной 1500R.
Ожидайте плавного, четкого и отзывчивого игрового процесса благодаря высокой частоте обновления и малому времени отклика.
Присоединяйтесь к игре с плавной частотой обновления 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, технологиями AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive Sync.
Наслаждайтесь яркими цветами с 95% цветовым охватом DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 400.
Подготовьтесь к длительным игровым сеансам с помощью специального консольного режима и аппаратного решения с низким уровнем синего света, которое снижает нагрузку на глаза, сохраняя при этом цветопередачу.
AMD FreeSync, HDR, Kensington Lock, USB 3.2 Gen1 Type-B, Регулировка по высоте
Комплектация
документация, кабель DisplayPort - DisplayPort, кабель HDMI - HDMI, кабель USB Type-A - Type-B, кабель питания
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
180
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync, AMD FreeSync Premium
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
нет
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Нет
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
85
Габаритные размеры с подставкой
805 x 445 x 361 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Станьте свидетелем того, как игровые миры оживают на изогнутом 34-дюймовом игровом мониторе WQHD с большой сверхширокой панелью, яркими цветами и плавными визуальными эффектами.
Исследуете ли вы открытые миры или проходите испытания, вы никогда не упустите ни одной детали благодаря разрешению WQHD и сверхширокой 34-дюймовой панели с кривизной 1500R.
Ожидайте плавного, четкого и отзывчивого игрового процесса благодаря высокой частоте обновления и малому времени отклика.
Присоединяйтесь к игре с плавной частотой обновления 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, технологиями AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive Sync.
Наслаждайтесь яркими цветами с 95% цветовым охватом DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 400.
Подготовьтесь к длительным игровым сеансам с помощью специального консольного режима и аппаратного решения с низким уровнем синего света, которое снижает нагрузку на глаза, сохраняя при этом цветопередачу.
Монитор Dell 34" AW3425DWM 1500R Black, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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