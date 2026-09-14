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Монитор Philips 27" 27M2N3500NF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Philips 27" 27M2N3500NF

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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 2
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 5
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Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 7
Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Время отклика
0.5
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 1
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 2
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 3
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 4
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 5
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 6
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 7
  • Монитор Philips 27&quot; 27M2N3500NF - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738204
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
матово-глянцевое покрытие корпуса
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
12.7
Габаритные размеры с подставкой
616x463x216 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х34х14
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор Philips 27" 27M2N3500NF

27-дюймовый монитор Philips Evnia 27M2N3500NF Fast IPS обеспечивает четкую графику в играх. Благодаря частоте обновления 144 Гц и Smart MBR 0,5 мс вы получите четкую картинку и высокое качество игрового процесса.



Теги товара: 27", 144 Гц, большие

Отзывы о товаре Монитор Philips 27" 27M2N3500NF




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Особенности
матово-глянцевое покрытие корпуса
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1500:1
Частота обновления, Гц
144
Яркость
300 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
0.5
Разъемы
DisplayPort 1.4, HDMI 2.0
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
12.7
Габаритные размеры с подставкой
616x463x216 мм
Страна производитель
Китай
Описание
27-дюймовый монитор Philips Evnia 27M2N3500NF Fast IPS обеспечивает четкую графику в играх. Благодаря частоте обновления 144 Гц и Smart MBR 0,5 мс вы получите четкую картинку и высокое качество игрового процесса.


Теги товара: 27", 144 Гц, большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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