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Монитор MSI 27" Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор MSI 27" Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404)

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Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 1
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 2
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 3
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 4
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 5
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 6
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 7
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 8
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 9
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 10
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 11
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 12
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 13
Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 1
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 2
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 3
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 4
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 5
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 6
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 7
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 8
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 9
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 10
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 11
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 12
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 13
  • Монитор MSI 27&quot; Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738169
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
монитор, комплект кабелей, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
613.5x362.3x63.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х46х19
Вес, кг.
9.27

Описание товара Монитор MSI 27" Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404)

Монитор MSI Modern MD272UPHG [9S6-3PB19H-404] имеет отличный от других моделей дизайн, который включает тонкую рамку и удобное крепление, позволяющее регулировать угол наклона, поворот и высоту экрана. Его дисплей с диагональю 27 дюймов, разрешением 3840x2160 пикселей основан на IPS-матрице. Последняя обеспечивает яркость и насыщенность цветов, а также высокий уровень контрастности. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц и время отклика GtG 4 мс, что обеспечивает плавность и отсутствие размытия изображения в быстрых динамических сценах.



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Монитор MSI 27" Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Монитор
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенный KVM-переключатель
Комплектация
монитор, комплект кабелей, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
4
Разъемы
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b x2, USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Разъем VGA
Нет
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
40
Габаритные размеры с подставкой
613.5x362.3x63.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор MSI Modern MD272UPHG [9S6-3PB19H-404] имеет отличный от других моделей дизайн, который включает тонкую рамку и удобное крепление, позволяющее регулировать угол наклона, поворот и высоту экрана. Его дисплей с диагональю 27 дюймов, разрешением 3840x2160 пикселей основан на IPS-матрице. Последняя обеспечивает яркость и насыщенность цветов, а также высокий уровень контрастности. Дисплей имеет частоту обновления 60 Гц и время отклика GtG 4 мс, что обеспечивает плавность и отсутствие размытия изображения в быстрых динамических сценах.


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор MSI 27" Modern MD272UPHG (9S6-3PB19H-404) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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