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Монитор Acer 34'' ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Acer 34'' ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001)

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Монитор Acer 34&#039;&#039; ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001) - фото 1
Монитор Acer 34&#039;&#039; ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001) - фото 1
  • Монитор Acer 34&#039;&#039; ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738109
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
808х466х247 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х46х17
Вес, кг.
9.5

Описание товара Монитор Acer 34'' ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001)

Погрузитесь в мир невероятной детализации и плавности с изогнутым монитором Acer 34 дюйма. Эта модель создана для тех, кто ценит полное погружение, высокую производительность и эргономичный комфорт. Широкоформатный экран с соотношением сторон 21:9 и внушительным разрешением 3440x1440 пикселей открывает на вашем столе не просто рабочее пространство, а настоящую панораму. Вы сможете одновременно работать с несколькими окнами, редактировать длинные временные линии в видео или наслаждаться кинематографичными кадрами в играх и фильмах без черных полей по краям. Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R повторяет естественный изгиб человеческого глаза, обеспечивая равномерное восприятие изображения от края до края. Это снижает утомляемость и максимально погружает в происходящее на экране. Благодаря технологии AMD FreeSync Premium и частоте обновления 240 Гц динамичные сцены становятся невероятно плавными, без разрывов и задержек, что критически важно для соревновательных игр и динамичного контента. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на работе или игре даже при ярком освещении. Монитор поддерживает стандарт HDR10, что означает расширенный динамический диапазон. Вы увидите более глубокие тени, яркие, но не выбеленные света и насыщенные, реалистичные цвета. Технология VA-матрицы обеспечивает высокую контрастность с показателем 100000000:1, делая черный цвет по-настоящему глубоким. Яркость в 250 кд/м? гарантирует четкую картинку, а время отклика 5 мс способствует быстрой смене кадров без заметных шлейфов. Для подключения доступны современные интерфейсы: два порта HDMI версии 2.1 и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с новейшими игровыми консолями и мощными видеокартами. Встроенный блок питания упрощает setup, избавляя от громоздкого внешнего адаптера. Универсальное крепление VESA 100x100 мм позволяет установить монитор на кронштейн или совместимую подставку для идеальной эргономики. Элегантный черный корпус органично впишется в любое рабочее или игровое пространство.

Отзывы о товаре Монитор Acer 34'' ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
да
Комплектация
монитор, аксессуары, документация, упаковка
Диагональ экрана, дюйм
34
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
VA
Максимальное разрешение
3440x1440
Соотношение сторон
21:9
Контрастность статическая
3000:1
Частота обновления, Гц
240
Развернуть
Яркость
250 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
2 x HDMI, DisplayPort
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
нет
Встроенные динамики
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
0
Габаритные размеры с подставкой
808х466х247 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир невероятной детализации и плавности с изогнутым монитором Acer 34 дюйма. Эта модель создана для тех, кто ценит полное погружение, высокую производительность и эргономичный комфорт. Широкоформатный экран с соотношением сторон 21:9 и внушительным разрешением 3440x1440 пикселей открывает на вашем столе не просто рабочее пространство, а настоящую панораму. Вы сможете одновременно работать с несколькими окнами, редактировать длинные временные линии в видео или наслаждаться кинематографичными кадрами в играх и фильмах без черных полей по краям. Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R повторяет естественный изгиб человеческого глаза, обеспечивая равномерное восприятие изображения от края до края. Это снижает утомляемость и максимально погружает в происходящее на экране. Благодаря технологии AMD FreeSync Premium и частоте обновления 240 Гц динамичные сцены становятся невероятно плавными, без разрывов и задержек, что критически важно для соревновательных игр и динамичного контента. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на работе или игре даже при ярком освещении. Монитор поддерживает стандарт HDR10, что означает расширенный динамический диапазон. Вы увидите более глубокие тени, яркие, но не выбеленные света и насыщенные, реалистичные цвета. Технология VA-матрицы обеспечивает высокую контрастность с показателем 100000000:1, делая черный цвет по-настоящему глубоким. Яркость в 250 кд/м? гарантирует четкую картинку, а время отклика 5 мс способствует быстрой смене кадров без заметных шлейфов. Для подключения доступны современные интерфейсы: два порта HDMI версии 2.1 и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с новейшими игровыми консолями и мощными видеокартами. Встроенный блок питания упрощает setup, избавляя от громоздкого внешнего адаптера. Универсальное крепление VESA 100x100 мм позволяет установить монитор на кронштейн или совместимую подставку для идеальной эргономики. Элегантный черный корпус органично впишется в любое рабочее или игровое пространство.
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Отзывы


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