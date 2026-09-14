Монитор Acer 34'' ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001)
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Характеристики
Описание товара Монитор Acer 34'' ED340CURW0biip (UM.CE0CD.001)
Погрузитесь в мир невероятной детализации и плавности с изогнутым монитором Acer 34 дюйма. Эта модель создана для тех, кто ценит полное погружение, высокую производительность и эргономичный комфорт. Широкоформатный экран с соотношением сторон 21:9 и внушительным разрешением 3440x1440 пикселей открывает на вашем столе не просто рабочее пространство, а настоящую панораму. Вы сможете одновременно работать с несколькими окнами, редактировать длинные временные линии в видео или наслаждаться кинематографичными кадрами в играх и фильмах без черных полей по краям. Изогнутый экран с радиусом кривизны 1500R повторяет естественный изгиб человеческого глаза, обеспечивая равномерное восприятие изображения от края до края. Это снижает утомляемость и максимально погружает в происходящее на экране. Благодаря технологии AMD FreeSync Premium и частоте обновления 240 Гц динамичные сцены становятся невероятно плавными, без разрывов и задержек, что критически важно для соревновательных игр и динамичного контента. Матовая поверхность экрана эффективно рассеивает блики, позволяя сосредоточиться на работе или игре даже при ярком освещении. Монитор поддерживает стандарт HDR10, что означает расширенный динамический диапазон. Вы увидите более глубокие тени, яркие, но не выбеленные света и насыщенные, реалистичные цвета. Технология VA-матрицы обеспечивает высокую контрастность с показателем 100000000:1, делая черный цвет по-настоящему глубоким. Яркость в 250 кд/м? гарантирует четкую картинку, а время отклика 5 мс способствует быстрой смене кадров без заметных шлейфов. Для подключения доступны современные интерфейсы: два порта HDMI версии 2.1 и DisplayPort, что обеспечивает совместимость с новейшими игровыми консолями и мощными видеокартами. Встроенный блок питания упрощает setup, избавляя от громоздкого внешнего адаптера. Универсальное крепление VESA 100x100 мм позволяет установить монитор на кронштейн или совместимую подставку для идеальной эргономики. Элегантный черный корпус органично впишется в любое рабочее или игровое пространство.
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Теги товара: 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, lg 27"
Теги товара: 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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