Коммутатор Netis ST3105C
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST3105C
Настольный коммутатор Netis с пятью портами RJ45 — компактное и лёгкое решение для офиса или дома. Благодаря поддержке скоростей до 1000 Мбит/сек все ваши устройства получат стабильное и быстрое соединение. Уровень L2 позволяет просто организовать обмен данными между компьютерами и сетевыми устройствами. Неуправляемый тип устройства подойдёт тем, кто ценит простоту — подключили и работает! Поддержка PoE стандартов 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание по кабелю, избавляя от лишних проводов. Размер таблицы MAC адресов 2000 обеспечит стабильную работу даже при большом количестве подключенных устройств. Модель с лёгким корпусом весом всего 0,1 кг не займёт много места и не потребует сложного монтажа.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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