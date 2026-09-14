Коммутатор Netis ST228GPR-2G2S
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST228GPR-2G2S
Управляемый коммутатор Netis позволит легко организовать эффективную сеть даже в крупном офисе или рабочем пространстве. Благодаря 24 портам RJ45 и двум SFP-портам можно подключить множество устройств и быстро расширить инфраструктуру. Скорость передачи данных до 1 Гбит/с обеспечивает стабильную работу без задержек и простоев — идеально для рабочих групп, видеонаблюдения и обмена большими файлами. Поддержка стандартов PoE 802.3bt, 802.3af и 802.3at позволяет питать совместимое оборудование напрямую через кабель, упрощая монтаж и снижая расходы на прокладку дополнительных проводов. Большая таблица MAC-адресов на 8000 записей гарантирует бесперебойную работу даже в насыщенных сетях. Компактный настольный форм-фактор делает устройство удобным для размещения рядом с рабочими местами, не загромождая пространство. L2-уровень управления открывает гибкие возможности настройки и безопасности для вашего бизнеса.
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