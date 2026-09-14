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Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack)

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Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 1
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Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 4
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 5
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 6
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 7
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 8
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 9
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 10
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 11
Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 10
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 11
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737768
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Mesh-модуль (1 шт.), Кабель Ethernet (1 шт.), Адаптер питания (1 шт.), Краткое руководство по установке.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х12
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack)

При помощи Mesh-системы TP-Link Deco X10 можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему TP-Link Deco X10 можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link Deco X10(1-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
Mesh-модуль (1 шт.), Кабель Ethernet (1 шт.), Адаптер питания (1 шт.), Краткое руководство по установке.
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Режим работы
маршрутизатор, точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
настольная
Страна производитель
Китай
Описание
При помощи Mesh-системы TP-Link Deco X10 можно увеличить радиус действия беспроводной сети. Маршрутизаторы без дополнительных проблем соединяются друг с другом. Формируется общая сеть с максимальной зоной действия, а переключение пользователя между устройствами происходит автоматически. Использовать систему TP-Link Deco X10 можно в больших квартирах, в частных домах, в офисах. Она обеспечивает стабильное соединение, удается полностью избавиться от мертвых зон. Для настройки системы можно воспользоваться не только привычным онлайн-интерфейсом, но и приложением Deco для смартфонов. Оно несколько облегчает управление оборудованием, имеет интуитивный интерфейс. Маршрутизаторы вещают на частотах 2.4 и 5 ГГц. Обеспечивается высокая пропускная способность сети, можно полноценно пользоваться любыми онлайн-сервисами. Маршрутизаторы отличаются компактными размерами, а благодаря белому корпусу они прекрасно впишутся в интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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