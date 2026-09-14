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Wi-Fi роутер Cudy WR3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Cudy WR3000

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Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 3
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 4
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Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 6
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 7
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 8
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 9
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 10
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 11
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 12
Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 3
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 4
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 5
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 6
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 7
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 8
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 9
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 10
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 11
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 12
  • Wi-Fi роутер Cudy WR3000 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737724
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x117x35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х6
Вес, г.
350

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR3000

Cudy WR3000 - это мощный и скоростной роутер с технологией Wi-Fi 6 стандарта АХ3000, раздающий беспроводной интернет в двух диапазонах на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечивает стабильность высокую скорость беспроводного соединения до 3 Гбит/сек. Стандарт АХ3000 (Wi-Fi 6) в 2,5 раза быстрее, чем стандарт АС1200 (Wi-Fi 5), легко справляясь с десятками подключенных устройств, одновременно работающих в сети.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy WR3000




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2976 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов WAN
1
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Web-интерфейс
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, усилитель
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания, документация, кабель Ethernet, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
200x117x35
Страна производитель
Китай
Описание
Cudy WR3000 - это мощный и скоростной роутер с технологией Wi-Fi 6 стандарта АХ3000, раздающий беспроводной интернет в двух диапазонах на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. Обеспечивает стабильность высокую скорость беспроводного соединения до 3 Гбит/сек. Стандарт АХ3000 (Wi-Fi 6) в 2,5 раза быстрее, чем стандарт АС1200 (Wi-Fi 5), легко справляясь с десятками подключенных устройств, одновременно работающих в сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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