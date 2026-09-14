Wi-Fi роутер Cudy GP3000V
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Cudy GP3000V
?GP3000V - это двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер стандарта AX3000, оснащённый гигабитными портами и поддержкой технологий xPON и VoIP, что позволяет организовать современное и надёжное подключение по оптоволоконным сетям FTTH. Устройство поддерживает протоколы GPON и EPON, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 2.488 Гбит/с по нисходящему каналу, а также работу с OMCI, OAM, TR-069, TR-098 и TR-181. ?Беспроводная часть роутера построена по технологии Wi-Fi 6 (802.11ax), работает в двух диапазонах:2.4 ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и 5 ГГц со скоростью до 2402 Мбит/с, что обеспечивает высокую производительность для современных устройств и возможность одновременной работы нескольких клиентов без потери качества связи. ?GP3000V оснащён четырьмя несъёмными антеннами с усилением 5 dBi, поддерживает технологию Beamforming для направленного усиления сигнала и технологию EasyMesh для бесшовного Wi-Fi-роуминга. Устройство укомплектовано четырьмя гигабитными портами RJ45 (один из которых можно использовать как WAN), портом SC/APC для подключения оптоволокна, RJ11 для VoIP и опциональным USB-A 3.0. ?Дополнительно роутер поддерживает IPTV (IGMP proxy, мост, VLAN тегирование), голосовые услуги по технологии VoIP, широкий спектр протоколов безопасности и возможность установки на столе или стене. В комплект поставки входят сам роутер, блок питания, Ethernet-кабель и руководство по установке.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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