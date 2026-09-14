Top.Mail.Ru
Wi-Fi роутер Cudy GP3000V купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер Cudy GP3000V

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Wi-Fi роутер Cudy GP3000V - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy GP3000V - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Cudy GP3000V - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy GP3000V - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737709
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
точка доступа, режим моста
Комплектация
устройство, блок питания, кабель Ethernet, руководство по установке, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х4
Вес, г.
600

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy GP3000V

?GP3000V - это двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер стандарта AX3000, оснащённый гигабитными портами и поддержкой технологий xPON и VoIP, что позволяет организовать современное и надёжное подключение по оптоволоконным сетям FTTH. Устройство поддерживает протоколы GPON и EPON, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 2.488 Гбит/с по нисходящему каналу, а также работу с OMCI, OAM, TR-069, TR-098 и TR-181. ?Беспроводная часть роутера построена по технологии Wi-Fi 6 (802.11ax), работает в двух диапазонах:2.4 ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и 5 ГГц со скоростью до 2402 Мбит/с, что обеспечивает высокую производительность для современных устройств и возможность одновременной работы нескольких клиентов без потери качества связи. ?GP3000V оснащён четырьмя несъёмными антеннами с усилением 5 dBi, поддерживает технологию Beamforming для направленного усиления сигнала и технологию EasyMesh для бесшовного Wi-Fi-роуминга. Устройство укомплектовано четырьмя гигабитными портами RJ45 (один из которых можно использовать как WAN), портом SC/APC для подключения оптоволокна, RJ11 для VoIP и опциональным USB-A 3.0. ?Дополнительно роутер поддерживает IPTV (IGMP proxy, мост, VLAN тегирование), голосовые услуги по технологии VoIP, широкий спектр протоколов безопасности и возможность установки на столе или стене. В комплект поставки входят сам роутер, блок питания, Ethernet-кабель и руководство по установке.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy GP3000V




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA2-PSK, WPA, WPA3-PSK
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
5
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Режимы работы
точка доступа, режим моста
Комплектация
устройство, блок питания, кабель Ethernet, руководство по установке, упаковка
Развернуть
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
?GP3000V - это двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер стандарта AX3000, оснащённый гигабитными портами и поддержкой технологий xPON и VoIP, что позволяет организовать современное и надёжное подключение по оптоволоконным сетям FTTH. Устройство поддерживает протоколы GPON и EPON, обеспечивая высокую скорость передачи данных до 2.488 Гбит/с по нисходящему каналу, а также работу с OMCI, OAM, TR-069, TR-098 и TR-181. ?Беспроводная часть роутера построена по технологии Wi-Fi 6 (802.11ax), работает в двух диапазонах:2.4 ГГц со скоростью до 574 Мбит/с и 5 ГГц со скоростью до 2402 Мбит/с, что обеспечивает высокую производительность для современных устройств и возможность одновременной работы нескольких клиентов без потери качества связи. ?GP3000V оснащён четырьмя несъёмными антеннами с усилением 5 dBi, поддерживает технологию Beamforming для направленного усиления сигнала и технологию EasyMesh для бесшовного Wi-Fi-роуминга. Устройство укомплектовано четырьмя гигабитными портами RJ45 (один из которых можно использовать как WAN), портом SC/APC для подключения оптоволокна, RJ11 для VoIP и опциональным USB-A 3.0. ?Дополнительно роутер поддерживает IPTV (IGMP proxy, мост, VLAN тегирование), голосовые услуги по технологии VoIP, широкий спектр протоколов безопасности и возможность установки на столе или стене. В комплект поставки входят сам роутер, блок питания, Ethernet-кабель и руководство по установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер Cudy GP3000V - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...