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Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX

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Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото 1
Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото 2
Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Количество юнитов в комплекте
1
  • Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото 1
  • Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото 2
  • Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723238
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х7
Вес, г.
250

Описание товара Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX

Независимо от того, ищете ли вы надежное решение для своего дома или небольшого офиса, hEX обеспечит бесперебойное и стабильное подключение. Благодаря 5 гигабитным портам Ethernet, hEX - это хороший способ подключения основных устройств дома или офиса. Кроме того, вы можете использовать полноразмерный USB-порт для создания дополнительного хранилища для потоковой передачи высококачественных мультимедийных данных между устройствами.



Теги товара: Гигабитные

Отзывы о товаре Маршрутизатор MikroTik E50UG hEX




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, Winbox, мобильное приложение
Режимы работы
маршрутизатор, режим моста
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Независимо от того, ищете ли вы надежное решение для своего дома или небольшого офиса, hEX обеспечит бесперебойное и стабильное подключение. Благодаря 5 гигабитным портам Ethernet, hEX - это хороший способ подключения основных устройств дома или офиса. Кроме того, вы можете использовать полноразмерный USB-порт для создания дополнительного хранилища для потоковой передачи высококачественных мультимедийных данных между устройствами.


Теги товара: Гигабитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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