Wi-Fi точка доступа Tenda i29
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda i29
i29 разработан на основе технологии Wi-Fi 6. Он обеспечивает полосу пропускания 160 МГц и скорость 5 ГГц до 2,4 Гбит/с, что в три раза выше, чем у обычного Wi-Fi с 5 точками доступа, и в два раза выше, чем у обычного Wi-Fi с 6 точками доступа. Применение таких технологий, как OFDMA, пространственное мультиплексирование и MU-MIMO, позволяет увеличить пропускную способность сети с одним i29 в 4 раза. Мощная радиочастотная конструкция помогает поддерживать качество сигнала Wi-Fi даже на большом расстоянии, так что беспроводные клиенты и точки доступа могут работать в высокопроизводительном режиме Wi-Fi 6. i29 - это идеальный выбор для развертывания высокопроизводительных сетей Wi-Fi в таких местах, как предприятия и отели.
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