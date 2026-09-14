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Wi-Fi точка доступа Tenda i29 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа Tenda i29

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Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 8
Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 9
Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 7
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 8
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 9
  • Wi-Fi точка доступа Tenda i29 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737696
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, комплект крепежа, адаптер питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Поддержка PoE
802.1Q
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х29х11
Вес, кг.
1.3

Описание товара Wi-Fi точка доступа Tenda i29

i29 разработан на основе технологии Wi-Fi 6. Он обеспечивает полосу пропускания 160 МГц и скорость 5 ГГц до 2,4 Гбит/с, что в три раза выше, чем у обычного Wi-Fi с 5 точками доступа, и в два раза выше, чем у обычного Wi-Fi с 6 точками доступа. Применение таких технологий, как OFDMA, пространственное мультиплексирование и MU-MIMO, позволяет увеличить пропускную способность сети с одним i29 в 4 раза. Мощная радиочастотная конструкция помогает поддерживать качество сигнала Wi-Fi даже на большом расстоянии, так что беспроводные клиенты и точки доступа могут работать в высокопроизводительном режиме Wi-Fi 6. i29 - это идеальный выбор для развертывания высокопроизводительных сетей Wi-Fi в таких местах, как предприятия и отели.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа Tenda i29




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, комплект крепежа, адаптер питания, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Развернуть
Поддержка PoE
802.1Q
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Страна производитель
Китай
Описание
i29 разработан на основе технологии Wi-Fi 6. Он обеспечивает полосу пропускания 160 МГц и скорость 5 ГГц до 2,4 Гбит/с, что в три раза выше, чем у обычного Wi-Fi с 5 точками доступа, и в два раза выше, чем у обычного Wi-Fi с 6 точками доступа. Применение таких технологий, как OFDMA, пространственное мультиплексирование и MU-MIMO, позволяет увеличить пропускную способность сети с одним i29 в 4 раза. Мощная радиочастотная конструкция помогает поддерживать качество сигнала Wi-Fi даже на большом расстоянии, так что беспроводные клиенты и точки доступа могут работать в высокопроизводительном режиме Wi-Fi 6. i29 - это идеальный выбор для развертывания высокопроизводительных сетей Wi-Fi в таких местах, как предприятия и отели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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