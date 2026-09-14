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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.8
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
270
Время работы от аккумулятора, мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737126
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Описание товара Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000
Эргономичный вертикальный пылесос с мощностью всасывания 270 Вт обеспечивает глубокую очистку любых поверхностей. Беспроводная конструкция и легкий вес позволяют свободно перемещаться без ограничений, а три режима работы и регулировка мощности адаптируют устройство к различным задачам.
Комплектация включает 4 универсальные насадки: турбощетку, щелевую, для мягкой мебели и влажной уборки. HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, улучшая качество воздуха в помещении.
Контейнер объемом 0.8 л быстро опустошается, а сменный аккумулятор гарантирует автономную работу до 50 минут.
Зарядка занимает всего 5 часов, а компактные размеры и возможность вертикальной парковки экономят пространство. Идеальный выбор для дома, где ценится надежность и многофункциональность.
Эргономичный вертикальный пылесос с мощностью всасывания 270 Вт обеспечивает глубокую очистку любых поверхностей. Беспроводная конструкция и легкий вес позволяют свободно перемещаться без ограничений, а три режима работы и регулировка мощности адаптируют устройство к различным задачам.
Комплектация включает 4 универсальные насадки: турбощетку, щелевую, для мягкой мебели и влажной уборки. HEPA-фильтр задерживает мельчайшие частицы, улучшая качество воздуха в помещении.
Контейнер объемом 0.8 л быстро опустошается, а сменный аккумулятор гарантирует автономную работу до 50 минут.
Зарядка занимает всего 5 часов, а компактные размеры и возможность вертикальной парковки экономят пространство. Идеальный выбор для дома, где ценится надежность и многофункциональность.
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-6000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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