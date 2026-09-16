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Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6

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Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
10
Макс. производительность охлаждения, кВт
0.6
Количество скоростей воздушного потока
2
Цифровой дисплей
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 491 руб. 

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В наличии
Код товара: 736593
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6
28 491 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Шасси,Фильтры очистки воздуха, Ручки, Моющийся воздушный фильтр, Пульт управления
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
10
Макс. уровень шума, дБ
46
Макс. производительность охлаждения, кВт
0.6
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
200
Номинальный ток, A
1.2
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
58
Глубина внутреннего блока, см
27.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х38х31
Вес, кг.
15

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-02 CC/N6 Eco Cool работает по инновационной технологии: горячая часть теплообменника охлаждается водой из встроенного бака. Это решение полностью исключает необходимость вывода горячего воздуха на улицу. Мощность охлаждения 2000 BTU позволяет обеспечить комфортную прохладу на площади до 10м2. Ключевые особенности: • 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция • Auto Swing: автоматическое распределение прохладного воздуха по помещению. • Не требует воздухоотвода: водное охлаждение теплообменника снижает температуру отработанного воздуха до уровня на 1-2°С выше комнатной • Энергоэффективный: использование современного фреона R290 и водного охлаждения обеспечивает коэффициент EER 3.0

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Шасси,Фильтры очистки воздуха, Ручки, Моющийся воздушный фильтр, Пульт управления
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
10
Макс. уровень шума, дБ
46
Макс. производительность охлаждения, кВт
0.6
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Развернуть
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
200
Номинальный ток, A
1.2
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
58
Глубина внутреннего блока, см
27.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-02 CC/N6 Eco Cool работает по инновационной технологии: горячая часть теплообменника охлаждается водой из встроенного бака. Это решение полностью исключает необходимость вывода горячего воздуха на улицу. Мощность охлаждения 2000 BTU позволяет обеспечить комфортную прохладу на площади до 10м2. Ключевые особенности: • 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция • Auto Swing: автоматическое распределение прохладного воздуха по помещению. • Не требует воздухоотвода: водное охлаждение теплообменника снижает температуру отработанного воздуха до уровня на 1-2°С выше комнатной • Энергоэффективный: использование современного фреона R290 и водного охлаждения обеспечивает коэффициент EER 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Eco Cool BPAC-02 CC/N6 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 28491 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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