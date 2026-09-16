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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6

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Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 10
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность обогрева, кВт
2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 10
  • Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 420 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6
18 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность обогрева, кВт
2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
770
Номинальный ток, A
3.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х40х35
Вес, кг.
23

Описание товара Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6

Мобильный кондиционер — удобное решение для охлаждения воздуха в квартире, на даче или в офисе, где нет возможности установить сплит-систему. Компактный корпус легко разместить рядом с окном, а при необходимости прибор можно быстро переместить в другую комнату. Это практичный вариант для тех, кто ценит комфорт без сложного монтажа. Модель рассчитана на эффективную работу в небольших помещениях и помогает поддерживать приятную температуру в жаркие дни. Устройство не только охлаждает воздух, но и делает микроклимат более комфортным за счет режима осушения. Это особенно полезно в период духоты и повышенной влажности, когда в комнате становится тяжело находиться даже при открытых окнах.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
31 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
серый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. уровень шума, дБ
49
Макс. производительность обогрева, кВт
2
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
2
Развернуть
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
770
Номинальный ток, A
3.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
33
Высота внутреннего блока, см
70
Глубина внутреннего блока, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер — удобное решение для охлаждения воздуха в квартире, на даче или в офисе, где нет возможности установить сплит-систему. Компактный корпус легко разместить рядом с окном, а при необходимости прибор можно быстро переместить в другую комнату. Это практичный вариант для тех, кто ценит комфорт без сложного монтажа. Модель рассчитана на эффективную работу в небольших помещениях и помогает поддерживать приятную температуру в жаркие дни. Устройство не только охлаждает воздух, но и делает микроклимат более комфортным за счет режима осушения. Это особенно полезно в период духоты и повышенной влажности, когда в комнате становится тяжело находиться даже при открытых окнах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Electrolux Arizona EACM-07 AZ/N6 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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