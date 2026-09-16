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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект

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Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 1
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 2
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 3
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 4
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 5
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 6
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 7
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 8
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 9
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 10
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 11
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 12
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
23
Макс. производительность обогрева, кВт
2.34
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.637
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 1
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 2
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 3
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 4
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 5
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 6
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 7
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 8
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 9
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 10
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 11
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 12
  • Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 720 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект
19 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
23
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
2.34
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.637
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1300
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
66.8
Высота внешнего блока, см
46.9
Глубина внешнего блока, см
25.2
Ширина внутреннего блока, см
73
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х53х38х27х27
Вес, кг.
34

Описание товара Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект

Сплит-система Electrolux EACS-07HSM/N8_2 из серии Smartline — это современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях площадью до 23 м?. Дизайн выполнен в универсальном белом цвете, что позволяет гармонично вписать его в любой интерьер. Корпус внутреннего блока отличается лаконичностью и плавными линиями, а габариты (29,2 см в высоту, 72,9 см в ширину и 20 см в глубину) обеспечивают компактное размещение на стене без лишнего внимания к себе. Внешний блок также выполнен в белом цвете, что способствует его незаметности на фасаде здания. Благодаря горизонтальной установке монтаж сплит-системы становится максимально простым и удобным, а комплект крепежа, входящий в комплект, избавляет от необходимости поиска дополнительных аксессуаров. Встроенный цифровой дисплей с яркой подсветкой информирует пользователя о текущих настройках и температуре, а индикаторы на пульте управления позволяют быстро ориентироваться в режимах работы. Возможность дистанционного управления с помощью мобильного приложения по Wi-Fi предоставляет полный контроль над климатом в помещении даже на расстоянии. Это особенно удобно для тех, кто хочет заранее подготовить комнату к возвращению домой или изменить параметры работы устройства, не вставая с места. Данная модель поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает её универсальным помощником в любое время года. Высокий класс энергоэффективности A (по новому обозначению — D) обеспечивает экономичное потребление электроэнергии при мощности 1,3 кВт. Производительность устройства одинакова как при охлаждении, так и при обогреве — 2,34 кВт, что гарантирует быстрое достижение желаемой температуры. Точная регулировка с шагом в 1°C позволяет создать идеальные условия для отдыха или работы, а функция интенсивного охлаждения быстро снизит температуру в помещении в жаркий день. Встроенный таймер на включение и отключение обеспечивает дополнительное удобство, позволяя программировать работу техники по индивидуальному расписанию. Технология самодиагностики своевременно выявляет возможные неисправности, что значительно облегчает обслуживание и продлевает срок службы оборудования. Автоматическая очистка внутреннего блока препятствует образованию плесени и неприятных запахов, поддерживая свежесть воздуха в комнате. В системе предусмотрен промываемый воздушный фильтр, который эффективно задерживает пыль и другие загрязнения, обеспечивая чистоту и безопасность микроклимата. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 26 дБ, что позволяет использовать сплит-систему даже в ночное время, не беспокоясь о нарушении сна. В режиме Sleep устройство поддерживает комфортную температуру и минимальный уровень шума, способствуя полноценному отдыху. Максимальный перепад высоты между внутренним и внешним блоками достигает 8 метров, а длина магистрали — до 20 метров, что предоставляет большую свободу при выборе места установки. Минимальная температура воздуха для работы внешнего блока составляет ?7°C, что позволяет использовать устройство для обогрева в холодное время года. В комплекте предусмотрен удобный пульт управления, с помощью которого можно быстро переключать режимы, регулировать температуру и задавать таймер. Внешний вид сплит-системы отличается элегантностью и современностью, что особенно важно для тех, кто ценит стильные решения в оформлении интерьера. Белый цвет корпуса и отсутствие лишних деталей придают устройству легкость и визуальную невесомость. Благодаря такому дизайну техника органично сочетается с любым стилем — от классики до минимализма. Все элементы управления интуитивно понятны, а цифровой дисплей с подсветкой делает эксплуатацию максимально удобной даже в условиях недостаточного освещения. Энергосберегающие технологии и возможность управления через мобильное приложение делают сплит-систему оптимальным выбором для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современные решения. Независимо от сезона, устройство поможет создать уютную атмосферу, поддерживая заданную температуру и обеспечивая приток свежего воздуха. Надёжность, стильный дизайн и широкий набор функций делают эту модель отличным выбором для дома или офиса.

Отзывы о товаре Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
17 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
23
Макс. уровень шума, дБ
26
Макс. производительность обогрева, кВт
2.34
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.637
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1300
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внешнего блока, см
66.8
Высота внешнего блока, см
46.9
Глубина внешнего блока, см
25.2
Ширина внутреннего блока, см
73
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20
Страна производитель
Китай
Описание
Сплит-система Electrolux EACS-07HSM/N8_2 из серии Smartline — это современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях площадью до 23 м?. Дизайн выполнен в универсальном белом цвете, что позволяет гармонично вписать его в любой интерьер. Корпус внутреннего блока отличается лаконичностью и плавными линиями, а габариты (29,2 см в высоту, 72,9 см в ширину и 20 см в глубину) обеспечивают компактное размещение на стене без лишнего внимания к себе. Внешний блок также выполнен в белом цвете, что способствует его незаметности на фасаде здания. Благодаря горизонтальной установке монтаж сплит-системы становится максимально простым и удобным, а комплект крепежа, входящий в комплект, избавляет от необходимости поиска дополнительных аксессуаров. Встроенный цифровой дисплей с яркой подсветкой информирует пользователя о текущих настройках и температуре, а индикаторы на пульте управления позволяют быстро ориентироваться в режимах работы. Возможность дистанционного управления с помощью мобильного приложения по Wi-Fi предоставляет полный контроль над климатом в помещении даже на расстоянии. Это особенно удобно для тех, кто хочет заранее подготовить комнату к возвращению домой или изменить параметры работы устройства, не вставая с места. Данная модель поддерживает все необходимые режимы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляцию, что делает её универсальным помощником в любое время года. Высокий класс энергоэффективности A (по новому обозначению — D) обеспечивает экономичное потребление электроэнергии при мощности 1,3 кВт. Производительность устройства одинакова как при охлаждении, так и при обогреве — 2,34 кВт, что гарантирует быстрое достижение желаемой температуры. Точная регулировка с шагом в 1°C позволяет создать идеальные условия для отдыха или работы, а функция интенсивного охлаждения быстро снизит температуру в помещении в жаркий день. Встроенный таймер на включение и отключение обеспечивает дополнительное удобство, позволяя программировать работу техники по индивидуальному расписанию. Технология самодиагностики своевременно выявляет возможные неисправности, что значительно облегчает обслуживание и продлевает срок службы оборудования. Автоматическая очистка внутреннего блока препятствует образованию плесени и неприятных запахов, поддерживая свежесть воздуха в комнате. В системе предусмотрен промываемый воздушный фильтр, который эффективно задерживает пыль и другие загрязнения, обеспечивая чистоту и безопасность микроклимата. Уровень шума внутреннего блока составляет всего 26 дБ, что позволяет использовать сплит-систему даже в ночное время, не беспокоясь о нарушении сна. В режиме Sleep устройство поддерживает комфортную температуру и минимальный уровень шума, способствуя полноценному отдыху. Максимальный перепад высоты между внутренним и внешним блоками достигает 8 метров, а длина магистрали — до 20 метров, что предоставляет большую свободу при выборе места установки. Минимальная температура воздуха для работы внешнего блока составляет ?7°C, что позволяет использовать устройство для обогрева в холодное время года. В комплекте предусмотрен удобный пульт управления, с помощью которого можно быстро переключать режимы, регулировать температуру и задавать таймер. Внешний вид сплит-системы отличается элегантностью и современностью, что особенно важно для тех, кто ценит стильные решения в оформлении интерьера. Белый цвет корпуса и отсутствие лишних деталей придают устройству легкость и визуальную невесомость. Благодаря такому дизайну техника органично сочетается с любым стилем — от классики до минимализма. Все элементы управления интуитивно понятны, а цифровой дисплей с подсветкой делает эксплуатацию максимально удобной даже в условиях недостаточного освещения. Энергосберегающие технологии и возможность управления через мобильное приложение делают сплит-систему оптимальным выбором для тех, кто ценит комфорт, функциональность и современные решения. Независимо от сезона, устройство поможет создать уютную атмосферу, поддерживая заданную температуру и обеспечивая приток свежего воздуха. Надёжность, стильный дизайн и широкий набор функций делают эту модель отличным выбором для дома или офиса.
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Отзывы


Сплит-система Electrolux Smartline EACS-07HSM/N8_V2 комплект - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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