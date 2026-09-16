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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC

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Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 1
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 2
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 3
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 4
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 1
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 2
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 3
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 4
  • Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
28 491 руб.  35 630 руб. 

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В наличии
Код товара: 696489
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC
28 491 руб. -20%
35 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х55х43
Вес, кг.
29

Описание товара Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC

Оконные кондиционеры серии Wind Cool – это надежные многофункциональные приборы, способные работать в режиме охлаждения, осушения, вентиляции. Кондиционер BALLU BWC-09 AC мощностью 2,64 кВт эффективен для охлаждения помещений площадью до 24 м?. Моноблочный, компактный прибор с оптимальным набором режимов и настроек.

Отзывы о товаре Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Страна производитель
Китай
Описание
Оконные кондиционеры серии Wind Cool – это надежные многофункциональные приборы, способные работать в режиме охлаждения, осушения, вентиляции. Кондиционер BALLU BWC-09 AC мощностью 2,64 кВт эффективен для охлаждения помещений площадью до 24 м?. Моноблочный, компактный прибор с оптимальным набором режимов и настроек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-09 AC - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 28491 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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