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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6

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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736591
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6
13 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Шасси,Воздуховод для вывода горячего воздуха, Воздушный фильтр, Шланг для удаления, Ручки, Моющийся воздушный фильтр, Пульт управления
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
47
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
780
Номинальный ток, A
3.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
30
Высота внутреннего блока, см
67
Глубина внутреннего блока, см
28.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х36х33
Вес, кг.
23

Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6

Мобильный кондиционер AC Electric ACE-07 TR/N6 мощностью 2,05 кВт предназначен для помещений площадью до 18 м?. Устройство работает в трех режимах: охлаждение, осушение и вентиляция, что позволяет не только снижать температуру в жаркую погоду, но и эффективно бороться с избыточной влажностью в межсезонье, а также использовать прибор как обычный вентилятор без подключения воздуховода. Главное преимущество модели — отсутствие необходимости профессионального монтажа: кондиционер готов к работе сразу после распаковки, достаточно установить гибкий воздуховод в оконный или форточный проем. Компактная конструкция на колесиках обеспечивает реальную мобильность — прибор можно легко перемещать между комнатами в зависимости от того, где требуется охлаждение в данный момент. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора для выбора оптимальной интенсивности воздушного потока. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Управление электронное, с пульта ДУ. В комплект входят все необходимые аксессуары для монтажа: гибкий воздуховод и адаптер для окна. Решение идеально подходит для арендного жилья, дач, временного проживания и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна или экономически нецелесообразна.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Шасси,Воздуховод для вывода горячего воздуха, Воздушный фильтр, Шланг для удаления, Ручки, Моющийся воздушный фильтр, Пульт управления
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Макс. уровень шума, дБ
47
Режим защиты от замерзания
Да
Развернуть
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.05
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
780
Номинальный ток, A
3.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
30
Высота внутреннего блока, см
67
Глубина внутреннего блока, см
28.9
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер AC Electric ACE-07 TR/N6 мощностью 2,05 кВт предназначен для помещений площадью до 18 м?. Устройство работает в трех режимах: охлаждение, осушение и вентиляция, что позволяет не только снижать температуру в жаркую погоду, но и эффективно бороться с избыточной влажностью в межсезонье, а также использовать прибор как обычный вентилятор без подключения воздуховода. Главное преимущество модели — отсутствие необходимости профессионального монтажа: кондиционер готов к работе сразу после распаковки, достаточно установить гибкий воздуховод в оконный или форточный проем. Компактная конструкция на колесиках обеспечивает реальную мобильность — прибор можно легко перемещать между комнатами в зависимости от того, где требуется охлаждение в данный момент. Предусмотрены две скорости вращения вентилятора для выбора оптимальной интенсивности воздушного потока. Таймер позволяет программировать автоматическое включение и отключение прибора. Управление электронное, с пульта ДУ. В комплект входят все необходимые аксессуары для монтажа: гибкий воздуховод и адаптер для окна. Решение идеально подходит для арендного жилья, дач, временного проживания и помещений, где установка стационарной сплит-системы невозможна или экономически нецелесообразна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-07 TR/N6 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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