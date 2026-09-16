Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC
22 554 руб.
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Характеристики
Описание товара Кондиционер оконный Ballu WIND COOL BWC-07 AC
Оконный кондиционер Ballu Wind Cool BWC-07 AC эффективно охлаждает и осушает воздух в помещениях до 20 м?. Устройство работает в трех режимах: охлаждение, осушение и вентиляция. Это помогает создать комфортный микроклимат в любое время года. Мощность охлаждения 2,05 кВт быстро снижает температуру и делает воздух в комнате приятным. Кондиционер имеет три скорости вентилятора в режиме охлаждения и четыре скорости в режиме вентиляции для точной настройки воздушного потока. Регулировка направления воздушного потока равномерно распределяет прохладу по помещению, повышая комфорт. Температуру можно настроить в диапазоне от 16°С до 31°С, чтобы подобрать оптимальные параметры под свои предпочтения. Ночной режим снижает уровень шума до комфортного уровня, обеспечивая спокойный сон без дискомфорта. Встроенный таймер на 24 часа позволяет программировать время включения и выключения кондиционера для экономии электроэнергии.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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