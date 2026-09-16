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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6

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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.63
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 650 руб. 
Начислим 251 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6
15 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Шасси,Воздуховод для вывода горячего воздуха, Воздушный фильтр, Шланг для удаления, Ручки, Моющийся воздушный фильтр, Пульт управления
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
300
Макс. уровень шума, дБ
51
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.63
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1050
Номинальный ток, A
4.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
30
Высота внутреннего блока, см
67
Глубина внутреннего блока, см
28.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
88х36х33
Вес, кг.
26

Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6

Мобильный кондиционер AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 поможет создать оптимальный климат у вас дома или в офисе. С мощностью охлаждения 7000 BTU он способен эффективно кондиционировать помещения площадью до 30 м?. Сенсорная панель управления и LED экран с отображением текущей температуры делают использование устройства интуитивно понятным и удобным. Обзор мобильного кондиционера AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 включает основные характеристики прибора. Экономия ресурсов — преимущество этого кондиционера. Он работает на озонобезопасном фреоне R290 и имеет класс энергоэффективности «А», что обеспечивает минимальное энергопотребление. Таймер на 24 часа и ночной режим «SLEEP» создают комфортные условия для сна и отдыха, а пульт дистанционного управления с подсветкой позволяет управлять кондиционером без лишних усилий. В отзывах о мобильном кондиционере AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 отмечают удобство устройства. Функция автоматического покачивания жалюзи «Auto Swing» обеспечивает равномерное распределение воздуха, а режим осушения поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Две скорости работы вентилятора позволяют регулировать интенсивность охлаждения.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип хладагента
R290
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
Шасси,Воздуховод для вывода горячего воздуха, Воздушный фильтр, Шланг для удаления, Ручки, Моющийся воздушный фильтр, Пульт управления
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
30
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
300
Макс. уровень шума, дБ
51
Макс. производительность охлаждения, кВт
2.63
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим осушения
Да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1050
Номинальный ток, A
4.5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
30
Высота внутреннего блока, см
67
Глубина внутреннего блока, см
28.9
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 поможет создать оптимальный климат у вас дома или в офисе. С мощностью охлаждения 7000 BTU он способен эффективно кондиционировать помещения площадью до 30 м?. Сенсорная панель управления и LED экран с отображением текущей температуры делают использование устройства интуитивно понятным и удобным. Обзор мобильного кондиционера AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 включает основные характеристики прибора. Экономия ресурсов — преимущество этого кондиционера. Он работает на озонобезопасном фреоне R290 и имеет класс энергоэффективности «А», что обеспечивает минимальное энергопотребление. Таймер на 24 часа и ночной режим «SLEEP» создают комфортные условия для сна и отдыха, а пульт дистанционного управления с подсветкой позволяет управлять кондиционером без лишних усилий. В отзывах о мобильном кондиционере AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 отмечают удобство устройства. Функция автоматического покачивания жалюзи «Auto Swing» обеспечивает равномерное распределение воздуха, а режим осушения поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Две скорости работы вентилятора позволяют регулировать интенсивность охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 - по цене 15650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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