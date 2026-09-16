Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6
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Характеристики
Описание товара Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6
Мобильный кондиционер AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 поможет создать оптимальный климат у вас дома или в офисе. С мощностью охлаждения 7000 BTU он способен эффективно кондиционировать помещения площадью до 30 м?. Сенсорная панель управления и LED экран с отображением текущей температуры делают использование устройства интуитивно понятным и удобным. Обзор мобильного кондиционера AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 включает основные характеристики прибора. Экономия ресурсов — преимущество этого кондиционера. Он работает на озонобезопасном фреоне R290 и имеет класс энергоэффективности «А», что обеспечивает минимальное энергопотребление. Таймер на 24 часа и ночной режим «SLEEP» создают комфортные условия для сна и отдыха, а пульт дистанционного управления с подсветкой позволяет управлять кондиционером без лишних усилий. В отзывах о мобильном кондиционере AC Electric Diona ACE-09 TR/N6 отмечают удобство устройства. Функция автоматического покачивания жалюзи «Auto Swing» обеспечивает равномерное распределение воздуха, а режим осушения поддерживает оптимальный уровень влажности в помещении. Две скорости работы вентилятора позволяют регулировать интенсивность охлаждения.
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