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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y

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Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 10
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 11
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 12
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 10
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 11
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 12
  • Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
25 641 руб.  32 070 руб. 

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В наличии
Код товара: 696523
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y
25 641 руб. -20%
32 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
380
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
900
Номинальный ток, A
4.1
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
37
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х38
Вес, кг.
24.5

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y

Мобильный кондиционер Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y работает для охлаждения и вентиляции помещений площадью до 18 м2. Режим охлаждения с мощностью 2 кВт даёт возможность снижать температуру в комнате в жаркую погоду. Функция осушения удаляет избыточную влагу, создавая комфортный микроклимат. Две скорости вентилятора дают возможность выбирать интенсивность воздушного потока до 290 м?/ч для разных условий. Класс энергопотребления A помогает снизить затраты на электроэнергию при использовании в режиме охлаждения. Управление через Wi-Fi позволяет запускать и настраивать устройство дистанционно с мобильного телефона. Ночной режим уменьшает уровень шума до 47 дБ, что создаёт условия для спокойного сна. Автоматическая система испарения конденсата упрощает обслуживание устройства. ЖК-дисплей и пульт дистанционного управления обеспечивают удобный контроль параметров работы кондиционера. Моющийся воздушный фильтр помогает поддерживать чистоту воздуха в помещении, задерживая пыль и частицы.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R410A
Мин. поддерживаемая температура °С
18 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
документация, коннектор для устройства, оконная заглушка, переходник для оконного адаптера, шланг для удаления конденсата
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
50
Развернуть
Макс. производительность охлаждения, кВт
2
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
380
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
900
Номинальный ток, A
4.1
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
37
Высота внутреннего блока, см
68
Глубина внутреннего блока, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильный кондиционер Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y работает для охлаждения и вентиляции помещений площадью до 18 м2. Режим охлаждения с мощностью 2 кВт даёт возможность снижать температуру в комнате в жаркую погоду. Функция осушения удаляет избыточную влагу, создавая комфортный микроклимат. Две скорости вентилятора дают возможность выбирать интенсивность воздушного потока до 290 м?/ч для разных условий. Класс энергопотребления A помогает снизить затраты на электроэнергию при использовании в режиме охлаждения. Управление через Wi-Fi позволяет запускать и настраивать устройство дистанционно с мобильного телефона. Ночной режим уменьшает уровень шума до 47 дБ, что создаёт условия для спокойного сна. Автоматическая система испарения конденсата упрощает обслуживание устройства. ЖК-дисплей и пульт дистанционного управления обеспечивают удобный контроль параметров работы кондиционера. Моющийся воздушный фильтр помогает поддерживать чистоту воздуха в помещении, задерживая пыль и частицы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Aura BPAC-07 CP/N1_24Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 25641 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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