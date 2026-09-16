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Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6

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Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 1
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 2
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 3
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 4
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 5
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 6
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 7
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 8
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 9
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2000
Количество скоростей воздушного потока
2
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 1
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 2
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 3
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 4
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 5
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 6
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 7
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 8
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 9
  • Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
15 290 руб.  28 500 руб. 
Начислим 245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6
15 290 руб. -46%
28 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
адаптер для прибора и воздухоотвода,оконный переходник,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2000
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
429
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1000
Номинальный ток, A
5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
31
Высота внутреннего блока, см
35
Глубина внутреннего блока, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х39х38
Вес, кг.
23

Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6

BALLU Orbis – серия стильных и компактных мобильных кондиционеров, обладающих набором самых необходимых опций Мобильный кондиционер BPAC-07 OR/N6 эффективен для помещений площадью до 18м?. Оригинальный дизайн со спиральной решеткой диффузором сделает прибор ярким элементом вашего интерьера. Прибор работает на современном энергоэффективном фреоне R32 и имеет класс энергоэффективности A. Автоматический режим работы позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещении. Стальной кожух SHIELDBOX, защищающий внутренние компоненты прибора от пыли и повреждений, продлит срок службы прибора.

Отзывы о товаре Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
адаптер для прибора и воздухоотвода,оконный переходник,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2000
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
429
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1000
Номинальный ток, A
5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
31
Высота внутреннего блока, см
35
Глубина внутреннего блока, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
BALLU Orbis – серия стильных и компактных мобильных кондиционеров, обладающих набором самых необходимых опций Мобильный кондиционер BPAC-07 OR/N6 эффективен для помещений площадью до 18м?. Оригинальный дизайн со спиральной решеткой диффузором сделает прибор ярким элементом вашего интерьера. Прибор работает на современном энергоэффективном фреоне R32 и имеет класс энергоэффективности A. Автоматический режим работы позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещении. Стальной кожух SHIELDBOX, защищающий внутренние компоненты прибора от пыли и повреждений, продлит срок службы прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 – стоимость товара 15290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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