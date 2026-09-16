Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Макс. производительность охлаждения, кВт
2000
Количество скоростей воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%15 290 руб. 28 500 руб.
В наличии
Код товара: 714348
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 290 руб. -46%
28 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
адаптер для прибора и воздухоотвода,оконный переходник,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2000
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
429
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1000
Номинальный ток, A
5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
31
Высота внутреннего блока, см
35
Глубина внутреннего блока, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х39х38
Вес, кг.
23
Описание товара Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6
BALLU Orbis – серия стильных и компактных мобильных кондиционеров, обладающих набором самых необходимых опций Мобильный кондиционер BPAC-07 OR/N6 эффективен для помещений площадью до 18м?. Оригинальный дизайн со спиральной решеткой диффузором сделает прибор ярким элементом вашего интерьера. Прибор работает на современном энергоэффективном фреоне R32 и имеет класс энергоэффективности A. Автоматический режим работы позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещении. Стальной кожух SHIELDBOX, защищающий внутренние компоненты прибора от пыли и повреждений, продлит срок службы прибора.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
32 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
адаптер для прибора и воздухоотвода,оконный переходник,адаптер для воздухоотвода и оконного переходника,воздухоотвод
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
18
Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха, мм
150
Длина воздуховода для вывода горячего воздуха, м
1.5
Макс. уровень шума, дБ
52
Развернуть
Режим защиты от замерзания
Да
Макс. производительность охлаждения, кВт
2000
Макс. поток отработанного воздуха, м?/час
429
Количество скоростей воздушного потока
2
Режим обогрева
Нет
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0
Вариант размещения
напольное
Макс. потребляемая мощность
1000
Номинальный ток, A
5
Напряжение электропитания, В
240
Сетевой кабель
Да (с вилкой)
Ширина внутреннего блока, см
31
Высота внутреннего блока, см
35
Глубина внутреннего блока, см
31
Страна производитель
Китай
BALLU Orbis – серия стильных и компактных мобильных кондиционеров, обладающих набором самых необходимых опций Мобильный кондиционер BPAC-07 OR/N6 эффективен для помещений площадью до 18м?. Оригинальный дизайн со спиральной решеткой диффузором сделает прибор ярким элементом вашего интерьера. Прибор работает на современном энергоэффективном фреоне R32 и имеет класс энергоэффективности A. Автоматический режим работы позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещении. Стальной кожух SHIELDBOX, защищающий внутренние компоненты прибора от пыли и повреждений, продлит срок службы прибора.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
Кондиционер мобильный Ballu Orbis BPAC-07 OR/N6 – стоимость товара 15290 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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