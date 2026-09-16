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Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736101
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Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние , 736101

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Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - фото 1
Уценка
Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - фото 2
Уценка
Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Цвет
черный
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - фото 1
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - фото 2
  • Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
2 070 руб.  2 690 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние
2 070 руб. -23%
2 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.85
Цвет
черный
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х9
Вес, кг.
1.09

Описание товара Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, фен, 2 насадки , документы Причина уценки : повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние




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Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
1.85
Цвет
черный
Комплектация
диффузор, концентратор
Количество скоростей воздушного потока
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация, ускоренная сушка
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, фен, 2 насадки , документы Причина уценки : повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Фен Beurer HC55 2000Вт черный отличное состояние - по цене 2070 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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