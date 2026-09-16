Top.Mail.Ru
Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736008
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние , 736008

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x210x151
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 300 руб.  3 531 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние
2 300 руб. -35%
3 531 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x210x151
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.3

Описание товара Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние

Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : чайник , подставка , коробка Причина уценки : повреждена коробка , потертости , небольшая вмятина на корпусе

Отзывы о товаре Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
244x210x151
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность : чайник , подставка , коробка Причина уценки : повреждена коробка , потертости , небольшая вмятина на корпусе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чайник электрический Hyundai HYK-S9900 хорошее состояние - стоимость товара 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...