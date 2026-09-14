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Чайник BQ KT1724SW Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник BQ KT1724SW Черный

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Чайник BQ KT1724SW Черный - фото 1
Чайник BQ KT1724SW Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175 мм
  • Чайник BQ KT1724SW Черный - фото 1
  • Чайник BQ KT1724SW Черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735946
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х17
Вес, кг.
1.1

Описание товара Чайник BQ KT1724SW Черный

Корпус прибора выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, обеспечивающей высокую степень защиты от деформаций, устойчивость к окислению и высоким температурам. Дизайн с LCD дисплеем подчеркивает функциональность чайника и придает ему особый шарм. Многоуровневая система нагрева воды позволит вам выбирать температуру в диапазоне от 40°C до 100°C. Благодаря функции поддержания заданной температуры вам больше не понадобится повторное кипячение – это сэкономит ваше личное время и сократит расходы на электроэнергию. Для очистки воды от накипи в носике установлен съемный сетчатый фильтр, задерживающий любые частички накипи и предотвращающий их попадание в чашку. Фильтр легко снимается и так же легко промывается под струей проточной воды.

Отзывы о товаре Чайник BQ KT1724SW Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
215 х 245 х 175 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус прибора выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, обеспечивающей высокую степень защиты от деформаций, устойчивость к окислению и высоким температурам. Дизайн с LCD дисплеем подчеркивает функциональность чайника и придает ему особый шарм. Многоуровневая система нагрева воды позволит вам выбирать температуру в диапазоне от 40°C до 100°C. Благодаря функции поддержания заданной температуры вам больше не понадобится повторное кипячение – это сэкономит ваше личное время и сократит расходы на электроэнергию. Для очистки воды от накипи в носике установлен съемный сетчатый фильтр, задерживающий любые частички накипи и предотвращающий их попадание в чашку. Фильтр легко снимается и так же легко промывается под струей проточной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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