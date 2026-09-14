Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735909
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, красный
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х11
Вес, г.
875
Описание товара Утюг Blackton Bt SI1110 Белый-Красный
Компактный утюг Blackton весом всего 0,7 кг удобно лежит в руке и практически не ощущается даже при длительном глажении. Мощность в 1200 Вт позволяет быстро справляться с ежедневными задачами. Антипригарное покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и защищает вещи от случайных следов. Резервуар для воды на 200 мл отлично подойдёт для быстрой глажки нескольких вещей, а длина шнура 1,6 метра даёт свободу движений на рабочем месте. Стильное сочетание белого и красного добавит яркости в любой интерьер.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Утюг
Максимальная мощность, Вт
1200
Цвет
белый, красный
Объём резервуара для воды
200
Материал подошвы
антипригарное покрытие
Длина сетевого шнура
1.6
Функции и особенности
термостат
Габариты без упаковки
24,4х12,9х10,2 см
Страна производитель
Китай
Компактный утюг Blackton весом всего 0,7 кг удобно лежит в руке и практически не ощущается даже при длительном глажении. Мощность в 1200 Вт позволяет быстро справляться с ежедневными задачами. Антипригарное покрытие подошвы обеспечивает лёгкое скольжение и защищает вещи от случайных следов. Резервуар для воды на 200 мл отлично подойдёт для быстрой глажки нескольких вещей, а длина шнура 1,6 метра даёт свободу движений на рабочем месте. Стильное сочетание белого и красного добавит яркости в любой интерьер.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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